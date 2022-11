Bizarre : un chien robot piraté marche sur ses pattes arrières ; Voir la vidéo

Des chercheurs du Worcester Polytechnic Institute (WPI) et de l’Université ShanghaiTech ont développé une solution prête à l’emploi qui permet aux robots quadrupèdes d’accélérer l’évolution, rapporte IEEE Spectrum – et les résultats sont surprenants.

La modification est destinée à permettre à pratiquement n’importe quel quadrupède de marcher sur deux jambes, avec un minimum de changements. Les appendices imprimés en 3D peuvent être installés sur deux des jambes du robot, ce qui lui permet d’équilibrer tout son poids sur elles.

Lire la suite:

En effet, comme le montre la vidéo, les renforts ont permis à un petit robot quadrupède de faire ses premiers pas, quoique chancelants.

« Les robots bipèdes ont généralement plus de degrés de liberté dans les jambes pour permettre une locomotion plus dynamique et adaptative », a déclaré le chercheur WPI Andre Rosendo à IEE Spectrum, « mais dans notre cas, nous nous concentrons sur l’aspect multimodal pour récolter les bénéfices de deux mondes : stabilité et vitesse des quadrupèdes et maniabilité et gain de hauteur opérationnelle des bipèdes.

Grâce à la capacité du robot à se tenir debout, « nous avons déjà des résultats préliminaires sur l’escalade à des endroits plus élevés que le propre centre de gravité du robot », a ajouté Rosendo.

Maintenant, ceux qui nous recommandent, déçus (Image

« Suite aux modifications mécaniques des membres antérieurs, nous évaluerons mieux les manipulations complexes qui peuvent nécessiter les deux mains en même temps, ce qui est rare dans les robots mobiles d’aujourd’hui.

Via l’octet

Image sélectionnée : Lecture/YouTube

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !