Le plus grand iceberg connu se dirige vers sa mort

Les images obtenues par le satellite de la NASA ont montré que le plus grand iceberg du monde, connu sous le nom de A-76, se trouve dans le passage de Drake, une voie navigable à courant océanique rapide située entre l’Amérique du Sud et l’Antarctique qui l’emmènera à la destruction.

Après que la grande banquise de 135 kilomètres de long et 26 kilomètres de large se soit séparée de la péninsule antarctique en 2021, elle s’est déplacée autour du pôle sud pendant environ un an. Maintenant, les images montrent que la fin de l’iceberg pourrait être proche, car il a été repéré flottant au nord de la péninsule antarctique dans le passage de Drake.

La trajectoire tracée par les observateurs à partir des données du satellite Terra de la Nasa suggère que la banquise se dirigera vers le nord de la voie navigable dans les prochaines semaines. Selon l’Observatoire de la Terre, lorsque les icebergs frappent le passage de Drake, ils sont rapidement entraînés vers l’est par de forts courants océaniques, avant d’être envoyés vers le nord, où les eaux plus chaudes font complètement fondre la glace.

Malgré le long trajet de 2 000 kilomètres, la structure a réussi jusqu’à présent à éviter une importante perte de glace au cours de son parcours. Les données de juin du National Ice Center des États-Unis ont révélé que l’A-76A avait à peu près la même taille que lorsqu’il s’est détaché de l’iceberg mère.

Image : Iceberg A76. Crédits : Agence spatiale européenne (ESA)

Cependant, il est peu probable que la structure reste intacte plus longtemps, car le passage de Drake est célèbre pour envoyer des icebergs dans un aller simple vers leurs tombes aquatiques. C’est grâce au courant circumpolaire antarctique (ACC). C’est le seul cours d’eau qui coule entièrement autour du globe et il contient plus d’eau que tout autre cours d’eau sur Terre. Cela représente 95 à 150 millions de mètres cubes d’eau transportés chaque seconde, selon Britannica.

Les courants océaniques pourraient déterminer l’avenir des icebergs

Pour le moment, les chercheurs ne savent pas encore combien de temps l’iceberg A-76 restera dans le passage de Drake, ni où il fondra, et combien de temps il survivra alors que les courants turbulents projettent la glace vers le nord. Une étude de 2020 a examiné un iceberg qui prétendait être le plus grand iceberg du monde pendant environ trois ans, a été détruit par de puissants courants océaniques après avoir failli entrer en collision avec l’île de Géorgie du Sud.

À l’époque, les chercheurs ont été stupéfaits lorsque la grande banquise a péri au milieu de l’océan. Selon les relevés effectués par l’étude, c’est un changement soudain de direction et de force des courants à proximité qui est à l’origine de la rupture de l’iceberg.

