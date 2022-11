Un mystérieux tunnel aztèque découvert au Mexique sera fermé

Des chercheurs mexicains ont dû « réenterrer » un tunnel trouvé à la périphérie de Mexico. Cette découverte historique importante sera cachée et restera cachée jusqu’à une période que les scientifiques ne savent toujours pas estimer.

Ce monument archéologique a été construit il y a des siècles dans le cadre d’un système de contrôle des inondations, de digues et de voies navigables connu sous le nom d’Albarradón de Ecatepec. Ce système était chargé d’assurer la protection de la ville historique de Tenochtitlan.

La ville mexicaine de Tenochtitlan était considérée comme la capitale de l’empire aztèque et comportait de nombreux systèmes de barrages pour empêcher les inondations causées par les pluies torrentielles. Cependant, après la conquête de la région par les Espagnols, ces structures ont été détruites dans les premières années de la colonisation espagnole.

Après que de nombreuses inondations ont frappé la ville coloniale de Mexico, des systèmes de contrôle tels que l’Albarradón de Ecatepec ont été reconstruits ou réparés au début des années 1600. En 2019, des archéologues de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) ont découvert que le tunnel préservait une synthèse unique des cultures qui l’ont créé. La structure de 8,4 mètres de long et de 4 kilomètres de long a été construite par des milliers de travailleurs indigènes.

Inscriptions des tunnels préhispaniques

Environ 11 symboles ont été découverts sur le site, parmi lesquels un bouclier de guerre, la tête d’un oiseau de proie, des gouttes de pluie, etc. Les chercheurs pensent que les symboles ont peut-être été sculptés par des résidents non hispaniques des villes d’Ecatepec et de Chiconautla.

Image : Glyphes dans le tunnel. Crédits : INAH TV/YouTube

Alors que la digue présentait des images qui semblaient remonter à une période préhispanique, son architecture générale suggérait que les Espagnols étaient responsables de la conception. Cette grande découverte devait devenir une exposition publique où les gens pouvaient visiter et cette fusion inhabituelle d’éléments culturels aztèques et espagnols.

En raison du manque de ressources pour construire correctement l’exposition et protéger la structure du tunnel, la séance a dû être dissimulée. Selon les chercheurs, la décision a été prise principalement en raison des impacts économiques de la crise causée par le COVID-19 au Mexique. J’espère que cette situation est temporaire et que bientôt l’exposition pourra avoir lieu.

