Loin d’être une pieuvre commune, le céphalopode dit argonaute (de l’espèce Argonaute Argo) a certaines particularités qui en font un être extrêmement particulier. Pour commencer, après l’accouplement, la femelle détache l’organe sexuel du mâle et le garde à l’intérieur, rempli du sperme de son partenaire. Ensuite, il commence à « faire » quelque chose qui ressemble à un sac.

Pour ce faire, elle utilise le bout de deux de ses bras aux reflets bleutés pour sécréter une formule minérale, la structurant en un fin panier en forme de coquille de papier. La construction peut atteindre près de 30 cm de long, devenant le foyer de ses plus de 40 000 embryons.

Une énorme coquille d’argonaute suivie d’une coquille de nautiloïde, à titre de comparaison, et d’argonautes plus petits, dans le laboratoire de Davin Setiamarga au Wakayama College, au Japon. Image: Davin HE Setiamarga

La mère argonaute glisse dans la coquille, laisse échapper des bulles d’air à l’intérieur, puis utilise la flottabilité qui en résulte pour naviguer juste en dessous du niveau de la mer dans les eaux chaudes du monde entier.

Pendant longtemps, on a cru que cette dynamique serait héritée des nautiloïdes, leurs lointains parents. Maintenant, cependant, les données de séquençage génétique révèlent que l’Argonaute a développé indépendamment les gènes responsables de la capacité de fabriquer son armure complexe à partir d’embryons, plutôt que de réutiliser l’ADN reçu de ses ancêtres.

« Ces découvertes dissipent certaines idées fausses parmi les scientifiques sur l’évolution des céphalopodes », a-t-il déclaré au journal. Le New York Times Davin Setiamarga, chercheur au National Institute of Technology du Wakayama College au Japon, qui a détaillé les résultats des recherches menées par son équipe dans un article publié dans la revue Biologie et évolution du génome.

Un spécimen d’Argonaut argo dans un aquarium d’érable. D’un côté, avec son voile de bras étendu sur la coque. De l’autre, avec la toile de bras rétractée. Image : Mike Vecchione via le New York Times

Selon l’étude, le dernier ancêtre commun de la plupart des céphalopodes avait probablement une coquille nacrée, semblable à celles des nautiloïdes, un mollusque à coquille qui existe encore aujourd’hui.

Au cours de millions d’années d’évolution, cependant, les céphalopodes à corps mou comme les poulpes, les calmars et les seiches ont évolué en intériorisant cette coquille externe et en la rétrécissant au fur et à mesure qu’ils s’adaptaient à leurs habitats individuels.

Parce que l’argonaute porte toujours une construction en forme de coquille de nautiloïde, cela a alimenté le débat scientifique sur la question de savoir si, et comment, un animal peut perdre une telle structure au cours de l’évolution, puis la retrouver.

Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont découvert que les argonautes possèdent des gènes codant pour les protéines nécessaires à la construction de ce que les scientifiques appellent de « vraies coquilles », le type que l’on trouve autour d’une huître.

Il s’avère qu’ils utilisent des gènes totalement différents de ceux que les nautiloïdes utilisent pour fabriquer ces formations. Cela, selon les auteurs, indique que la boîte à œufs en forme de coquille n’a pas évolué à partir de la coquille ancestrale, mais est plutôt l’innovation évolutive des Argonautes pour un nouveau but.

Les résultats alimentent également un débat sur la question de savoir si le cas de l’œuf d’Argonaut devrait vraiment être appelé une coquille. « Regardez-les », a déclaré Setiamarga en tenant les deux structures devant son visage lors d’un appel vidéo, mettant en évidence la carapace de l’Argonaute. «Ils se ressemblent, bien sûr, mais celui-ci est beaucoup plus fragile. C’est comme des cookies, vous savez, c’est comme des cookies où vous mettez du fromage au milieu. »

Outre la question de la coquille, la nouvelle séquence du génome obtenue par l’équipe de Setiamarga peut aider les scientifiques à mieux comprendre comment les Argonautes ont évolué pour devenir pélagiques, c’est-à-dire des êtres qui vivent en eaux libres, et non benthiques, comme d’autres pieuvres, qui préfèrent le profondeurs.

