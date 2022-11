Les parcs américains demandent aux visiteurs d’arrêter de lécher les grenouilles

Afin de protéger les crapauds du désert de Sonora, également connus sous le nom de crapauds du fleuve Colorado, le US National Park Service a lancé un appel quelque peu inhabituel : que les gens arrêtent de lécher ces amphibiens.

Oui, les visiteurs du parc lèchent les grenouilles de l’espèce renifler alvarius🇧🇷 Mais pourquoi? Parce que ces animaux expulsent une toxine pas comme les autres que l’on trouve sur toute la planète et qui, disent-ils, apporte une expérience hallucinogène à ceux qui la consomment – s’appelant, même, la « molécule divine ».

Lire la suite:

D’autre part, la sécrétion est également un poison dangereux qui, s’il est ingéré, peut provoquer des maladies graves et même la mort.

Dans une publication sur Facebook, l’organisation a mis en garde : « Comme on dit à propos de la plupart des choses que l’on trouve dans un parc national, que ce soit une limace de banane, un champignon inconnu ou une grosse grenouille aux yeux brillants en pleine nuit, s’il vous plaît, évitez de lécher . Merci ».

Selon le journal Le New York Times, la demande de sécrétions de grenouilles a augmenté ces dernières années, avec une « industrie surnaturelle » en plein essor destinée à ceux qui recherchent une expérience psychédélique. Dans certains cas, l’absorption de la toxine est traitée comme un véritable rituel, les intéressés payant jusqu’à des milliers de dollars pour une expérience qui dure de 15 à 30 minutes très intenses.

Étonnamment, certaines personnes ont léché des grenouilles comme celle ci-dessus à la recherche d’expériences psychédéliques. Image : Mikhail Blajenov –

Lorsqu’elle se sent menacée, la grenouille libère une substance appelée 5-MeO-DMT, qui est normalement grattée, séchée et brisée en petits morceaux comme des grains de sable à fumer dans une pipe ou une pipe. Le rituel de fumer un « snort », comme on l’appelle populairement, est une pratique qui remonte à des décennies – cependant, on ne sait pas quand les gens ont commencé à lécher directement le corps des animaux.

De ce fait, il ne suffisait plus d’être la cible de prédateurs tels que les ratons laveurs ou écrasés sur les routes, désormais les grenouilles sont aussi victimes de la chasse illégale et de la contrebande d’animaux sauvages.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !