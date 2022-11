Un navire romain coulé il y a 2 000 ans retrouvé en Croatie

Les archéologues ont été surpris de trouver un navire romain d’environ 2 000 ans submergé dans la mer de Sukošan, en Croatie. La découverte a été faite par une équipe d’experts du Centre international d’archéologie sous-marine (ICUA) de Zadar et publiée sur Facebook.

Selon le poste, dès que le navire a été retrouvé, des experts du centre ont contacté la Commission romano-germanique de Francfort, en Allemagne, pour effectuer des fouilles dans la région de l’ancien port de Barbir.

Dans une interview accordée à l’agence de presse nationale croate (Hina), le directeur de l’ICUA Zadar, Mladen Pešić, a déclaré qu’en 2017, des travaux plus approfondis dans la région avaient été lancés. Sur ce même site, il y avait une villa romaine qui a été considérablement endommagée par des constructions modernes, mais heureusement, une partie du site sous la mer est bien conservée.

Le bateau mesure trois mètres de large et seulement neuf mètres de sa longueur ont été explorés jusqu’à présent. Bien que certaines parties extérieures soient endommagées par des animaux et d’autres organismes, le reste du véhicule est en bon état. Selon Pešić, cela est dû au fait que le bois a été conservé dans le sable pendant deux mille ans.

Image : Bateau romain d’environ 3 mètres de large en cours d’investigation. Crédits : Zadarski.hr/Reproduction/ICUA Zadar

Selon le site Web Zadarski.hr, l’espace portuaire romain a été construit en deux phases : la première étape a eu lieu au 1er siècle après JC, lorsque le site était plus petit, et la deuxième étape a eu lieu au milieu du 4ème siècle après JC.

Des vases et des amphores en céramique, des lampes à huile et des fragments de verre sont des preuves trouvées qui confirment la datation la plus ancienne de la première phase de construction. Les signes d’un commerce intensif au cours de la seconde période sont illustrés par les découvertes en provenance d’Afrique du Nord. Parmi les trouvailles de l’époque, il y a environ 30 pièces de monnaie en bronze frappées dans l’Empire romain.

L’enquête sur le bateau se poursuivra l’année prochaine

Comme le navire se trouve dans un endroit relativement peu profond, les experts ont pu rester en mer pendant une période relativement longue, allant d’une heure et demie à deux heures. Le chef de projet est satisfait de l’état du bateau, car « contrairement à la plupart des vieux bateaux qui coulent et finissent par se déformer au fond de la mer, celui-ci a réussi à garder sa forme ».

Des échantillons de bois du navire ont déjà été envoyés par Pešić pour analyse en France, afin de savoir si sa production était locale ou d’autres régions. L’enquête sur la seconde moitié du navire est prévue pour l’année prochaine. D’ici là, le site qui l’entoure sera protégé par des couches de sable, de géotextile et de pierre.

