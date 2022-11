La caméra super-froide du télescope spatial James Webb est récupérée après une panne

Fin août, l’un des principaux instruments du télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a connu une panne critique, interrompant une partie des travaux d’investigation de l’équipement.

Le module d’instruments scientifiques intégrés (ISIM) de Webb contient quatre appareils, dont l’instrument infrarouge moyen (MIRI), une combinaison de caméra et de spectromètre qui examine la lumière infrarouge à 5 et 27 micromètres moyens et longs.

Des techniciens de la NASA travaillant sur la structure qui maintient en place l’instrument infrarouge moyen (MIRI) de James Webb dans l’un des tests de refroidissement effectués des années avant le lancement du télescope spatial. Image : NASA/Rob Gutro

Et c’est là que le problème a été détecté. D’après le site espace.comla faille a été identifiée le 24 août, lorsque, selon un communiqué de la NASA, un mécanisme prenant en charge l’un des quatre modes de MIRI, connu sous le nom de spectroscopie à résolution moyenne (MRS), « a présenté ce qui semble être une friction accrue lors de la configuration pour l’observation scientifique » .

Le mécanisme ressemble à une roue de sélection, dans laquelle les astronomes choisissent entre les longueurs d’onde courtes, moyennes et longues lors de leurs observations. Il est resté désactivé pendant que les équipes enquêtaient sur ce qui aurait pu causer la démodulation par friction.

Après des semaines d’analyse à distance, les ingénieurs ont conclu que le problème était causé par « des forces de contact accrues entre les sous-composants de l’ensemble de roulement central de la roue dans certaines conditions », selon un communiqué du Space Telescopic Sciences Institute (STScI), qui est responsable de James Les opérations de Webb.

Avec les réparations nécessaires, la NASA a donné le feu vert pour que le mode de spectroscopie qui avait été altéré reprenne ses opérations. Les techniciens élaborent un ensemble de directives sur la façon d’utiliser en toute sécurité la roue concernée.

« Un test technique démontrant de nouveaux paramètres opérationnels pour le mécanisme de roue à grille a été réalisé avec succès le 2 novembre », indique le communiqué STScI. « Le MIRI reprend les observations scientifiques du MRS, notamment en profitant d’une opportunité unique d’observer les régions polaires de Saturne. »

Lorsqu’il fonctionne en mode MRS, MIRI ne prend pas de photographies, mais capture plutôt des spectres lumineux, essentiellement des empreintes digitales absorbant la lumière qui révèlent les compositions chimiques des objets observés.

MIRI nécessite les températures les plus basses de tous les instruments Webb pour fonctionner avec précision. Alors que les trois autres instruments – NIRCam, NIRSpec et FGS/NIRISS – dépendent de l’emplacement du télescope et de son pare-soleil géant pour maintenir des températures de moins 223°C, MIRI nécessite des refroidisseurs supplémentaires pour atteindre une température encore plus froide, moins. 266 degrés Celsius.

Cela ne représente que 7°C au-dessus du zéro absolu, température à laquelle le mouvement des atomes s’arrête. Étant donné que MIRI détecte la lumière infrarouge, qui est essentiellement de la chaleur, toute chaleur supplémentaire peut diminuer la sensibilité de vos mesures.

