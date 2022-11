Hubble enregistre une connexion fascinante entre des triplés galactiques

Chaque nouvelle image de l’univers capturée par un équipement de pointe comme le télescope spatial James Webb (JWST) apporte de grandes informations sur l’histoire, la dynamique et les mystères cosmiques. Mais le « vieil homme » Hubble, en activité depuis plus de 32 ans, continue également de nous présenter des records incroyables, montrant qu’il a encore beaucoup d’informations à offrir.

Preuve en est la dernière capture réalisée par ce joyau de la NASA : le système Arp 248, un arrangement de galaxies triplées à 200 millions d’années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge, en pleine activité interactive fascinante visuellement et scientifiquement. .

Fusion galactique des triplés qui composent le système Arp 248 enregistré par Hubble. Crédits : ESA/Hubble & NASA, Dark Energy Research/Department of Energy/Fermilab Cosmic Physics Center/Dark Energy Camera/Cerro Tololo Inter-American Observatory/NOIRLab/National Science Foundation/AURA Astronomy ; J. Dalcanton

L’image montre deux des galaxies d’Arp 248 bordant la plus petite galaxie, les trois formant ce qu’on appelle Triplet de Wild (Trio Selvagem, en traduction directe).

Ils sont reliés par un flux d’étoiles, de gaz et de poussière, créé lorsque les galaxies s’attirent par gravité. Les astronomes appellent les courants des « queues de marée ». Lorsque des galaxies poussiéreuses et riches en gaz fusionnent, le processus forme souvent ces queues, qui sont constituées de matériaux provenant des disques spiraux externes des galaxies fusionnées et hébergent des pépinières actives d’étoiles, indiquées en bleu.

En approfondissant des fusions comme celle-ci, les scientifiques ont découvert une nouvelle classe de corps célestes qu’ils appellent « objets intergalactiques formant des étoiles » (ISFO), qui peuvent provenir des interactions gaz et poussière des queues de marée.

Ces objets peuvent varier en masse des amas d’étoiles supermassifs aux soi-disant «galaxies naines de marée» (TDG), qui correspondent, selon une étude de 2012, à l’origine d’environ 6% des galaxies naines.

Les ISFO sont connus pour être gravitationnellement liés aux galaxies, mais combien d’entre eux restent liés et pendant combien de temps reste à voir. Parfois, la matière des flux retourne dans les galaxies, déclenchant la formation de plus d’étoiles. La matière laissée par toutes ces interactions enrichit le milieu interstellaire de poussières et de métaux.

L’Advanced Camera for Surveys (ACS) de Hubble a examiné une variété de galaxies inhabituelles en interaction, en plus du système Arp 248, pour jeter les bases d’une étude plus détaillée à l’avenir, qui devrait inclure des renforts du JWST et du Atacama Large millimètre/submillimètre (ALMA), un observatoire radio composé d’un réseau de 66 antennes basé au Chili.

