Plus d’OVNIS sont vus par des pilotes dans le ciel de Porto Alegre ; Regardez

Le sud du Brésil a de nouveau enregistré l’apparition d’objets volants non identifiés (OVNI). Le fait récent s’est produit mardi dernier (8), les pilotes de quatre avions ont signalé un spectacle de lumière dans le ciel de Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul.

C’est la cinquième nuit consécutive que de tels rapports sont enregistrés. Dimanche dernier (le 6), le Apparence numérique a publié un article sur les pilotes survolant la ville de Porto Alegre, capitale du Rio Grande do Sul, et a averti la tour de contrôle de la visualisation de ces objets dans le ciel du Rio Grande do Sul.

Lire la suite:

A cette occasion, les apparitions ont été signalées par les pilotes des vols Latam 3406 et Azul 4657. Le premier avion a décollé de Guarulhos (SP), à destination de l’aéroport international Salgado Filho, à Porto Alegre. Le deuxième a quitté Confins (MG) et a également atterri dans la ville de Rio Grande do Sul.

Lors de la communication de l’occurrence du phénomène à la tour de contrôle, le contrôleur a demandé au pilote de filmer la situation afin que des analyses du schéma de déplacement de l’objet aperçu puissent être faites. Dans la vidéo, enregistrée à 23h40, il est possible d’entendre le dialogue entre la tour et au moins quatre pilotes.

Les vols qui peuvent être identifiés dans les images sur les ovnis sont le vol 9117 de la compagnie aérienne Azul et le vol 1928 de la compagnie aérienne Gol. Le contrôleur de vol a également cité le rapport d’un pilote de Tam, mais le vol n’a pas été mentionné. Aucune comparution n’a encore été confirmée par l’armée de l’air brésilienne (FAB), chargée de surveiller l’espace aérien brésilien. Les images ont été diffusées par le portail Metropoles.

Regardez la vidéo des ovnis à Porto Alegre

En moins d’une minute, les pilotes de quatre avions ont signalé des lumières dans le ciel de Porto Alegre mardi soir (8/11). Les contrôleurs aériens ont orienté les commandants pour filmer le phénomène. C’est la cinquième nuit consécutive que de tels rapports sont enregistrés. pic.twitter.com/HQMT7wBVHs — Métropole (@Métropoles) 9 novembre 2022 Reproduction : Métropolis/Twitter

Répercussion sur le phénomène sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont déchaînés. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ces ovnis. Les gens ont souligné un retour possible de « ET Bilu » et d’autres théories du complot. Certains ont discuté de la possibilité que les satellites de Starlink, la plate-forme de SpaceX, soient responsables des lumières à l’horizon.

D’autres utilisateurs ont été plus catégoriques et ont remis en question l’absence de position formelle des compagnies aériennes concernant ces objets volants et claironné une éventuelle négligence de la FAB dans la protection de l’espace aérien brésilien. Le contenu des publications sur Twitter était assez varié.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube🇧🇷 Abonnez-vous à notre chaîne !