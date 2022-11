Phases de la lune en novembre 2022 : vérifiez les dates et les heures

Novembre est un mois intéressant pour le cycle lunaire, et il a même eu une éclipse lunaire totale, vue dans différentes parties du monde. Les phases de la Lune du mois de novembre ont déjà commencé le premier jour du mois, avec le début du Croissant de Lune et la fin de la Nouvelle Lune d’Octobre.

Une lunaison ou un cycle lunaire, comme on appelle l’intervalle de temps entre les nouvelles lunes, est subtilement variable, d’une durée moyenne de 29,5 jours. Au cours de cette période, il passe par quatre phases principales (nouvelle, croissante, pleine et décroissante), chacune durant environ sept jours.

Il y a aussi les « interphases » : croissant et croissant gibbeux (entre les phases nouvelle et pleine) et décroissant gibbeux et quart décroissant (entre les phases pleine et décroissante).

Vers 330 av. J.-C., Aristote concluait que la Terre était sphérique en analysant la forme de l’ombre terrestre projetée sur la Lune lors des éclipses lunaires – Photo : Jean-François Gout

Vérifiez les phases de la lune en novembre

Tout d’abord, il est important de noter que ce calendrier prend en compte l’heure de Brasilia. Les informations proviennent de l’Institut national de météorologie (Inmet). Le croissant de lune de novembre a commencé à 3 h 37 le 1er, mettant fin à la nouvelle lune d’octobre qui s’est produite le 25 du mois dernier.

La plus attendue des phases de la Lune du mois de novembre, la Pleine Lune a commencé le 8, à 08h02. Cette phase devrait se terminer le 16, avec l’arrivée de la Lune Décroissante, à 10h27, qui marque le début de la « disparition » de l’astre dans notre ciel.

Le 23 à 19h57 nous sommes arrivés à la Nouvelle Lune, commençant un nouveau cycle lunaire. Les phases de lune du mois de novembre se terminent le 30, dernier jour du mois, à 11h36, avec le retour du Croissant de Lune.

Résumé du cycle lunaire

Croissant de Lune : 1er novembre à 3h37

Pleine Lune : 8 novembre à 8h02

Lune Lune : 16 novembre à 10h27

Nouvelle Lune : 23 novembre à 19h57

Croissant de Lune : 30 novembre à 11h36

