La période la plus chaude enregistrée dans l’histoire de la Terre a été les 8 dernières années

Lors de l’ouverture de la COP 27, qui a eu lieu dimanche dernier (6), en Égypte, l’Organisation météorologique mondiale a indiqué que les huit dernières années ont été la période la plus chaude jamais enregistrée dans l’histoire. Selon le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, il a déclaré que les actions visant à inverser cette situation doivent être « ambitieuses et crédibles ».

La 27e Conférence des Nations Unies sur le climat est le plus grand événement du genre, d’importance mondiale, et réunit plusieurs chefs d’État, scientifiques, diplomates et militants pour discuter et proposer des solutions face au réchauffement climatique et contenir le changement climatique résultant de l’augmentation de la température. de la terre. Dans l’édition de cette année, la COP 27 aura la participation de jeunes de la périphérie de Rio de Janeiro, Amazonas et Pará, en plus de la présence du président élu, Lula.

Selon les scientifiques, pour chaque dixième de degré d’augmentation de la température de la planète, les risques d’événements météorologiques extrêmes sont également élevés. Il convient de noter que la température de la Terre est déjà supérieure de 1,15 ºC à celle de la période préindustrielle. Ainsi, les inondations, les cyclones et les ouragans seront de plus en plus fréquents sur une planète plus chaude, des facteurs dont les membres de la COP 27 doivent être conscients.

Certains effets tels que l’augmentation du niveau des océans sont déjà remarqués. Selon les mesures, depuis janvier 2022, 10 millimètres se sont ajoutés aux mers, soit une augmentation de 10 % par rapport aux mesures effectuées au cours des 30 dernières années. La tendance est que cette année sera l’une des plus chaudes, grâce au phénomène océanique La Niña. Des mesures urgentes doivent être discutées et établies lors de la conférence afin que les événements météorologiques potentiellement catastrophiques puissent être contenus par les pays.

