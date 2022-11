Avant que la vie sur Terre n’explose en diversité il y a environ 540 millions d’années, les premiers squelettes des premiers animaux commençaient déjà à se former.

Des éponges marines d’apparence douce de cette époque ont été trouvées dans des formes tubulaires en forme de dé à coudre structurées par des fils durs et minéralisés – des spécimens considérés comme faisant partie des premiers ensembles de fossiles squelettiques.

Cependant, peu d’autres squelettes anciens existent dans les archives fossiles, et beaucoup d’entre eux ont perdu leurs parties molles il y a longtemps. En conséquence, il est difficile de dire à quoi ressemblaient les premières créatures squelettiques de la Terre autres que des tubes creux – et encore plus difficile de les classer.

Plusieurs fossiles provenant de Chine ont défié les pronostics et offrent désormais aux archéologues un véritable aperçu des premières formes de vie qui ont vécu il y a environ 514 millions d’années.

Les fossiles ont conservé les tissus mous de quatre créatures marines ressemblant à des vers appartenant à l’espèce. gangtoucunia aspera🇧🇷

Initialement, les scientifiques pensaient que ce genre éteint était un parent des vers annélides vivants (comme les vers de terre), qui sont segmentés horizontalement. Cependant, ces nouveaux résultats suggèrent que les gangtocunie est le plus étroitement lié aux cnidaires polypes tels que les méduses, les anémones de mer et les coraux.

La bouche de ces organismes en forme de tube est entourée de tentacules rétractables d’environ 5 mm de long, qui servaient probablement à capturer des proies. Pendant ce temps, votre intestin occupe la majeure partie de votre corps et est divisé en cavités longitudinales.

La forme réelle des créatures est façonnée à l’extérieur par un minéral dur appelé phosphate de calcium, qui se trouve également dans les os humains.

« C’est vraiment une découverte unique sur un million. Ces tubes mystérieux se trouvent souvent en groupes de centaines d’individus, mais jusqu’à présent, ils étaient considérés comme des fossiles « problématiques » car nous n’avions aucun moyen de les classer », explique le paléobiologiste Luke Parry de l’université d’Oxford.

reconstruction artistique de rugueux g avec l’individu au premier plan coupé pour montrer son intérieur doux (Image : Xiaodong Wang)

« Grâce à ces nouveaux spécimens extraordinaires, une pièce clé du puzzle évolutif a été fermement mise en place. »

Les chercheurs ont trouvé les quatre fossiles dans la province orientale du Yunnan, où un manque d’oxygène a permis aux tissus mous d’échapper aux bactéries affamées.

La couronne de tentacules vue au sommet de ces polypes primitifs n’est connue que chez les cnidaires polypes, y compris les méduses, avant qu’ils ne développent un stade de nage libre.

En tant que polypes juvéniles, les méduses ont la forme de vaisseaux, avec une extrémité attachée à une surface et l’autre ouverte sur le monde océanique. Les tentacules à l’entrée aident à piéger la proie et à la placer dans la bouche.

À la lumière de ces résultats, les chercheurs ont conclu que le rugueux g est un ancien polype des grands fonds dans ou à proximité d’une sous-clade de cnidaires connue sous le nom de Medusozoa.

La plupart des animaux de cette sous-clade, les soi-disant vraies méduses (scyphozoaires), finissent par développer des compétences de nage libre, mais certains, comme certaines espèces d’hydrozoaires, restent des polypes à vie. Les colonies de polypes hydrozoaires peuvent également construire des squelettes similaires aux fossiles de rugueux g🇧🇷

« Il est intéressant », notent les auteurs, « nous n’avons pas retrouvé une relation étroite entre gangtocunie dans un clade avec d’autres médusozoaires avec des exosquelettes de phosphate de calcium, ce qui suggère que les matériaux de construction de tubes peuvent avoir une histoire évolutive précoce complexe, probablement en raison de pertes convergentes et de la réduction du phosphate de calcium dans les squelettes à mesure qu’il devenait moins disponible à partir du Paléozoïque.

En d’autres termes, les squelettes externes ne sont probablement pas apparus une seule fois, mais ont probablement évolué plusieurs fois dans plusieurs lignées différentes.

fossile de rugueux g et un diagramme coïncident montrant des tissus mous préservés (Image : Luke Parry et Guangxu Zhang)

La diversification du squelette animal peut avoir été un facteur important derrière l’explosion cambrienne elle-même. Cependant, l’apparition soudaine d’une diversité structurelle dans les archives fossiles peut également montrer à quel point il est difficile pour les minces brins de biominéraux de résister à l’épreuve du temps.

Même avec le peu de preuves que les scientifiques ont trouvées, il est clair que des animaux en forme de tube émergeaient avant l’explosion de la diversité animale qui a autrefois pris d’assaut nos vies. Ce qui a déclenché leur expansion reste une question ouverte, bien que la prédation soit une possibilité.

« Un mode de vie à tube semble être devenu de plus en plus courant au Cambrien, ce qui peut être une réponse adaptative à l’augmentation de la pression de prédation au début du Cambrien », explique le paléobiologiste et auteur de l’étude Xiaoya Ma de l’Université du Yunnan en Chine, et le Université d’Exeter au Royaume-Uni.

« Cette étude démontre qu’une préservation exceptionnelle des tissus mous est cruciale pour comprendre ces animaux anciens. »

L’étude a été publiée dans la revue Actes de la Royal Society B Biological Sciences.

