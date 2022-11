Un tunnel souterrain mystérieux découvert dans le temple des dieux égyptiens

Un grand tunnel souterrain a été découvert dans un temple de l’ancienne ville de Taposiris Magna en Égypte par une équipe archéologique égypto-dominicaine. La structure mesure 1 305 mètres de long et était responsable de l’approvisionnement en eau de milliers de personnes à son apogée.

Selon l’archéologue dominicaine Kathleen Matínez, le tunnel de 2 mètres de haut a été construit à une profondeur d’environ 20 mètres. Dans la déclaration donnée par le chercheur à Live Science, il s’agit « d’une réplique exacte du tunnel d’Eupalinos en Grèce, qui est considéré comme l’une des réalisations d’ingénierie les plus importantes de l’Antiquité ».

Le tunnel grec a été construit dans le même but que le tunnel égyptien : transporter de l’eau. La recherche de documents archéologiques du temple Taposiris Magna est une activité complexe, car certaines parties de celui-ci sont submergées sous l’eau et le temple a été frappé par de nombreux tremblements de terre tout au long de son histoire, ce qui a causé d’importants dégâts.

On estime que la structure souterraine de la ville de Taposiris Magna date de la période ptolémaïque (304 av. Super.

Image : Le tunnel mesure environ 2 mètres de haut. Crédits : avec l’aimable autorisation du ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

L’équipe de chercheurs a été surprise d’entrer dans le tunnel, car ils ont trouvé deux têtes d’albâtre. Selon Martinez, l’un des artefacts représente probablement un roi et l’autre représente une autre personne de haut rang. L’identité exacte de ces personnes est inconnue. De plus, l’équipe a trouvé des pièces de monnaie et des restes de statues de divinités égyptiennes.

Nouveaux scans pour les artefacts dans le tunnel

Selon Martinez, au moment de la construction du tunnel, Taposiris Magna comptait entre 15 000 et 20 000 habitants. Il a été construit sous un temple qui honorait Osiris, l’ancien dieu égyptien des enfers, et Isis, la déesse égyptienne qui était l’épouse d’Osiris.

Des travaux antérieurs sur le temple ont permis de découvrir une collection de pièces gravées du visage de Cléopâtre VII. D’autres fouilles et examens à Taposiris Magna pour des artefacts et plus d’informations sur le passé du site sont en cours.

