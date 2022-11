Rare fossile vivant découvert aux États-Unis

Une petite palourde, connue uniquement par les archives fossiles, a été retrouvée vivante au large de Santa Barbara, en Californie (États-Unis). Co-auteur de la recherche qui a trouvé l’animal, Jeff Goddard, chercheur associé à l’Institut des sciences marines de l’Université de Californie à Santa Barbara, a déclaré que de telles découvertes sont très rares, en particulier dans une région aussi bien étudiée et connue que celle-ci. .

En 2018, Goddard cherchait des limaces de mer à Naples Point lorsqu’il a vu une paire de petits bivalves translucides qui ont attiré son attention. Selon le chercheur, les obus ne faisaient que 10 millimètres de long, quelque chose de vraiment petit. En examinant de plus près ces structures, Goddard s’est rendu compte qu’il n’avait jamais vu cette espèce auparavant.

Avec des images de bonne qualité en main, Goddard a exclu la possibilité de collecter les animaux pour les étudier. Cependant, à partir des photographies, il a pu découvrir la famille taxonomique des créatures. Le conservateur émérite de la malacologie au Musée d’histoire naturelle de Santa Bárbara, Paul Valentich-Scott, lorsqu’il a vu les images, a déclaré une énorme surprise. « Je connais très bien cette famille de bivalves (Galeommatidae) le long de la côte des Amériques. C’était quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant », a déclaré Valentich-Scott.

En 2019, lorsque Valentich-Scott a personnellement trouvé le spécimen sur la plage, il a commencé à effectuer un travail d’identification plus approfondi avec Goddard. Lors des analyses, les deux chercheurs n’ont pas pu trouver dans les registres à quelle espèce appartenait cet animal. Alors, au début, ils pensaient qu’ils faisaient face à une nouvelle créature.

Image : Il faut un œil attentif pour repérer la minuscule palourde (en bas au centre) dans la mer de Californie. Crédits : Jeff Goddard

Les chercheurs ont donc décidé de rechercher des références dans des documents plus anciens. Certaines informations trouvées sur un fossile décrit en 1937 semblaient correspondre aux caractéristiques de l’espèce moderne. Si les scientifiques pouvaient prouver qu’il s’agissait du même animal, ils auraient trouvé un fossile vivant !

Les palourdes peuvent vivre cachées sous les rochers

Et c’est ainsi qu’avec d’autres recherches et consultations, Valentich-Scott a conclu qu’il s’agissait de la même espèce. « C’était très remarquable », se souvient-il. De petite taille et d’habitat énigmatique, tout cela a soulevé la question de savoir comment ce minuscule mollusque a échappé à la recherche pendant si longtemps.

Goddard soupçonne que ces mollusques sont peut-être arrivés sur la côte ouest des États-Unis dans les courants sous forme de larves planctoniques, transportés du sud lors des vagues de chaleur marines de 2014 à 2016, et de là se sont largués sous les vastes champs de rochers qui s’étendent littéralement sur des kilomètres. la côte de la Californie.

