Le froid cédera la place aux tempêtes dans la majeure partie du pays

Les météorologues soulignent qu’à partir de mercredi (9), le temps libre au Brésil sera prédominant. Les pluies seront plus fréquentes dans les zones nord du pays, contrairement au début de semaine qui a été marqué par des orages centrés dans la moitié nord sur quelques points isolés de la moitié sud du territoire brésilien.

Selon l’agrométéorologue de Rural Clima, Marco Antonio dos Santos, dans une déclaration au magazine Globo Rural, « la semaine sera majoritairement ouverte dans la moitié sud, sauf sur les côtes brésiliennes ». Il complète « la prévision en disant que la pluie va rester plus au nord, en raison de l’affaiblissement de la masse d’air polaire, qui aura lieu à partir de mercredi (9), et qui va provoquer la dispersion de la pluie sur tout le territoire ».

Il n’y a toujours aucune prévision de quand – ou si – les basses températures ressenties dans certaines régions du Brésil cette semaine reviendront. Mercredi (9), alors que la masse d’air polaire s’affaiblit, des couloirs d’humidité se formeront sur la région centrale du pays.

Selon les prévisions, la tendance est qu’à la fin de la semaine, de nouveaux fronts froids avanceront sur la région centrale et apporteront des pluies sur le Mato Grosso, le Goiás et le Minas Gerais. D’autre part, l’agrométéorologue dit que le temps restera stable et avec très peu de pluie à Rio Grande do Sul.

Les prévisions annoncent le retour de la pluie la semaine prochaine

Pour que les gens puissent anticiper, la semaine prochaine, selon Rural Clima, une société de conseil spécialisée dans les services de prévision agrométéorologique opérant sur le marché national et international, la pluie reviendra plus régulièrement et plus généralement vers le Sud depuis le Brésil.

