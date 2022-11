Les astronautes dans l’espace peuvent-ils voter aux élections ?

Si vous vous êtes déjà demandé si les astronautes pouvaient voter dans l’espace, la réponse est oui ! Les élections sont chargées de choisir les dirigeants d’un pays, donc la participation de toute la population est super importante et cela ne change pas que vous soyez sur la planète Terre ou non. Les élections législatives des États-Unis ont eu lieu ce mardi (08), et les astronautes qui se trouvent sur la Station spatiale internationale (ISS) ont pu participer au vote.

Les Américains Josh Cassada, Nicole Mann et Frank Rubio, actuellement en orbite, ont le droit de vote en vertu d’une loi de 1997 dans l’État du Texas, aux États-Unis. Kate Rubins, qui était sur la station en 2020, a raconté dans une vidéo de questions-réponses de la NASA, également de 2020, comment le processus fonctionne.

Comprendre le fonctionnement des élections dans l’espace

Kate a expliqué qu’avant d’aller dans l’espace, il devait remplir un formulaire, la Federal Postcard Application (FPCA), qui est utilisée par les personnes qui se trouvent à l’étranger lors d’une élection, uniquement dans le cas des astronautes, l’adresse est « orbite terrestre basse ». ”. La plupart d’entre eux, qui choisissent de participer aux élections, votent en tant que résidents du Texas. Avant d’aller en orbite, ils doivent se déplacer dans l’État pour une formation préalable à la mission.

Encore faut-il effectuer des tests pour voir s’il est possible de remplir le bulletin de vote de l’espace. Un responsable du comté envoie un bulletin de vote au Johnson Space Center de Houston pour que la NASA le teste. S’il réussit, il est crypté et envoyé à l’ISS avec des informations d’identification pour garantir son ouverture en toute sécurité. Au moment du vote, c’est très similaire aux personnes au sol, l’astronaute remplit le bulletin de vote électroniquement et l’envoie au responsable du comté par e-mail que lui seul peut ouvrir.

Pour que le vote soit valide, l’astronaute doit envoyer son vote au moment où les gens sur Terre doivent l’envoyer. Kate, qui a participé aux élections spatiales de 2016 et 2020, a déclaré qu’elle avait même improvisé un isoloir, même si ce n’était pas nécessaire. « C’est un espace privé sur la station spatiale et il semble que ce serait juste la bonne taille pour un isoloir à domicile », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

