Un météore explosif est vu dans le ciel de Santa Catarina

Les habitants de Santa Catarina ont été surpris dimanche dernier (6) par le passage d’un météore explosif dans le ciel. Les images ont été révélées ce lundi par le Réseau brésilien d’observation des météores (Bramon) et ont été enregistrées par des caméras à Monte Castelo, dans le nord de l’État, et à Florianópolis, la capitale.

Selon l’agence, le passage a été enregistré à 22h43 et la vitesse constatée était d’environ 147 000 kilomètres à l’heure. Ce type de météore explosif est généralement classé comme un bolide et a une forte lueur.

Des pilotes signalent l’apparition d’OVNIS à Porto Alegre

Des pilotes d’avions survolant Porto Alegre, dans le Rio Grande Sul, ont contacté la tour de contrôle pour signaler la vue d’objets volants non identifiés, les fameux OVNIS.

Selon les pilotes, il y a eu l’apparition de lumières inconnues dans la région. Apparemment, ce n’est pas la première fois que des objets non identifiés sont repérés, car l’un des pilotes affirme que la tour est revenue « qui a déjà enregistré des rencontres au même endroit ».

Les apparitions ont été signalées par les pilotes des vols Latam 3406 et Azul 4657. Le premier avion a décollé à Guarulhos (SP), à destination de l’aéroport international Salgado Filho, à Porto Alegre. Le deuxième a quitté Confins (MG) et a également atterri dans la ville de Rio Grande do Sul.

