Uranus entre en opposition ce mercredi (9) ; comprendre

En général, le meilleur moment de l’année pour observer une planète est pendant son opposition, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve du côté opposé du Soleil à la Terre (qui est entre les deux corps célestes). Ce mercredi (9), qui sera dans cette phase sera Uranus, et avec un détail très particulier : cela se produira un jour seulement après son occultation lunaire.

A l’époque, l’avant-dernière planète du Système solaire atteindra 18,69 Unités Astronomiques (UA) de la Terre, ce qui équivaut à « seulement » 2,9 milliards de km d’ici. D’après le guide astronomique In-The-Sky.orgà ce stade, votre disque mesurera 3,8 arcsecs de diamètre, brillant à la magnitude 5,7.

Position d’Uranus dans le ciel ce mercredi (9), à son point culminant, à 50º au-dessus de l’horizon nord, vers 23h45. Image : Stellarium

Positionnée dans la constellation du Bélier, Uranus sera visible de 20h00 à 3h35, atteignant son point culminant dans le ciel vers 23h45, à 50º au-dessus de l’horizon nord. (Toutes les heures mentionnées ici sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

De plus, la planète est également en plein mouvement rétrograde du 24 août au 22 janvier 2023. Il s’agit d’un processus par lequel son mouvement vers l’est à travers le ciel nocturne est perturbé, modifiant sa trajectoire vers l’ouest. , dans ce que l’on appelle un « boucle » rétrograde – ainsi appelée parce que, au cours de son parcours, la planète semble former une boucle dans le ciel.

Le chroniqueur de Apparence numérique Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’astronomie (APA), membre de la Société brésilienne d’astronomie (SAB) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), explique que le mouvement rétrograde des planètes n’est qu’illusoire et est causé par la course de la Terre autour du Soleil.

Lire la suite:

Au fur et à mesure qu’elle fait le tour de l’étoile, notre perspective change, ce qui fait que les positions apparentes des objets célestes se déplacent d’un côté à l’autre dans le ciel, ce qui annule le mouvement à long terme vers l’est de la planète à travers le ciel des constellations.

« Parce qu’elle est sur une orbite intérieure et, par conséquent, plus rapide, la Terre passe devant Uranus environ tous les 370 jours. Et lorsque cela se produit, Uranus semble marcher à reculons dans le ciel pendant quelques jours. Cela se produit avec toutes les planètes avec des orbites plus externes à la Terre », a-t-il décrit. Plus on s’éloigne du Soleil, plus la planète passe de temps en mouvement rétrograde.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !