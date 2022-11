La vie extraterrestre ? Enquête sur le panneau « Wow ! » a découragé

Le 15 août 1977, le radiotélescope Big Ear aux États-Unis a reçu un signal fort provenant apparemment de la constellation du Sagittaire et apportant des marques inattendues d’origine extraterrestre.

L’astronome Jerry R. Ehman a découvert l’anomalie quelques jours plus tard alors qu’il examinait les données enregistrées. Il a été tellement impressionné qu’il a encerclé l’imprimé de l’ordinateur en lisant « 6EQUJ5 » et a écrit le commentaire « Wow! » (« Wow !, en portugais) sur le côté, donnant là le nom largement utilisé pour l’événement.

Jerry R. Ehman, l’astronome qui a découvert la séquence du signal, a été tellement impressionné lorsqu’il a examiné les données enregistrées qu’il a encerclé l’impression de l’ordinateur, « 6EQUJ5 », et a écrit le commentaire « Wow! ». Image : Big Ear Radio Observatory et North American Astrophysical Observatory (NAAPO)

La séquence de signal entière a duré toute la fenêtre de 72 secondes au cours de laquelle Big Ear a pu la capter, mais rien d’autre n’a été détecté dans cette région depuis. De nombreuses hypothèses ont été créées pour expliquer l’origine du signal, y compris des formes naturelles et des marques d’origine humaine, mais aucune d’entre elles n’a été prouvée.

À ce jour, le « Wow! » reste le meilleur candidat pour une transmission radio extraterrestre jamais détecté.

La conception unique du radiotélescope Big Ear a permis à l’équipe de le construire avec relativement peu d’investissement, tout en étant capable de faire des progrès fondamentaux en radioastronomie. Image : NRAO/John Daniel Kraus

Cependant, les résultats des études les plus récentes sur le balayage de la zone ne sont pas encourageants. Après avoir scanné la zone où la supposée transmission extraterrestre aurait pris naissance il y a 45 ans, les scientifiques n’ont pu capter aucun signal.

Malgré cela, l’équipe de recherche a déclaré que la collaboration s’engage à poursuivre ses recherches sur la vie extraterrestre intelligente. « Cela peut impliquer d’examiner les données du vaisseau spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) pour trouver plus d’étoiles semblables au Soleil dans la région du signal », a déclaré le contributeur du projet Wael Farah dans une interview avec le site Web. espace.com.

« Cela n’inclut pas seulement ‘Wow!’ comme une région d’incertitude du signal, mais s’étend aux zones du ciel où les densités stellaires sont élevées, comme le centre galactique et le disque galactique.

La zone cible de l’étude de Farah et de son équipe se situait autour d’une étoile semblable au Soleil située à 1 800 années-lumière de la Terre dans la constellation du Sagittaire. « C’est la première fois qu’une recherche cible le ‘Wow !’ a été menée », a déclaré Karen Perez, étudiante diplômée à l’Université de Columbia, dans un communiqué sur la recherche, qu’elle a dirigée au Search Institute for Extraterrestrial Intelligence (SETI).

Karen a noté que la recherche a stimulé la première collaboration entre deux télescopes financés par SETI : le Télescope Green Bank (GBT) et le Réseau de télescopes Allen (À). « Les télescopes ont fait leurs observations le même jour, le 21 mai, avec GBT effectuant deux observations de 30 minutes et ATA effectuant six observations de cinq minutes », indique le communiqué de SETI. « Leurs observations se sont également chevauchées de près de 10 minutes. »

Farah, un chercheur postdoctoral travaillant sur l’ATA, a déclaré que le grand champ de vision du télescope et d’autres capacités (comme placer plus de faisceaux de recherche dans le ciel) permettront « d’identifier et d’étudier beaucoup plus de sources simultanément avec l’instrument ».

Autrement dit, plus de zones candidates au poste de zone d’origine du signal « Wow ! ». peuvent apparaître dans les futurs scans de la région. Un article décrivant la recherche a été publié dans Notes de recherche de l’American Astronomical Society.

