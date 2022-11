Une éruption solaire inattendue frappe la Terre et provoque des pannes de radio

Une éruption solaire surprise a explosé à partir d’une zone de magnétisme dense à la surface du Soleil, provoquant une panne temporaire des signaux radio dans certaines parties de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Selon le portail Spaceweather.com, l’événement s’est produit dimanche (6), vers 20 heures (GMT), et a été enregistré par le Solar Dynamics Observatory de la NASA. La chaleur expulsée par l’éruption de classe M5 (au-dessus d’un degré modéré) de la tache solaire AR3141 a créé une onde de rayonnement qui a ionisé les atomes dans l’atmosphère terrestre.

Les régions les plus actives de la surface solaire la nuit de l’éruption de la tache solaire AR3141 (en surbrillance). Crédits : équipes scientifiques NASA SDO/AIA, EVE et HMI, avec étiquetage EarthSky

Les taches solaires sont des régions sombres à la surface du Soleil sous lesquelles de puissants champs magnétiques, créés par le flux de charges électriques, s’entremêlent avant d’éclater soudainement avec des jets explosifs de matière solaire chargée de radiations appelées éjections de masse coronale (CME).

Une éruption solaire M5.2 plutôt inattendue (R2-modérée) a éclaté cette nuit à 00h11 UTC. La région de taches solaires 3141 était sa source. Toutes nos excuses, il n’y a pas eu d’alerte pour cet événement. L’éruption était impulsive et a déclenché une éjection de masse coronale mineure qui n’est pas dirigée vers la Terre. pic.twitter.com/Sengj5Z4AN – SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) 7 novembre 2022

Dans un message sur Twitter, le portail météo s’est excusé de n’avoir émis aucun avertissement. « Nos excuses pour ne pas avoir d’alerte pour cet événement. Le drapeau était impulsif », lit-on dans le tweet.

Des pannes radio se produisent sur les zones affectées pendant le temps de la balise, étant classées de R1 à R5, selon la gravité. Ce dernier drapeau a provoqué une panne de courant modérée R2.

Qu’est-ce qu’une éruption solaire

Le Soleil a un cycle d’activité solaire de 11 ans et se trouve actuellement dans ce que les astronomes appellent le cycle solaire 25. Ce nombre fait référence à des cycles qui ont été suivis de près par les scientifiques.

Au plus fort des cycles solaires, le Soleil présente une série de taches à sa surface, qui représentent des concentrations d’énergie. Lorsque les lignes magnétiques s’emmêlent dans les taches solaires, elles peuvent « éclater » et générer des rafales d’énergie.

Selon la NASA, ces sursauts sont des explosions massives du Soleil qui projettent des particules chargées de rayonnement hors de l’étoile. Les flashs (drapeaux) sont classés dans un système de lettres par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis – A, B, C, M et X – en fonction de l’intensité des rayons X qu’ils émettent, chaque niveau ayant 10 fois l’intensité du dernier.

Ces éruptions envoient des particules chargées de rayonnement solaire à une vitesse incroyable de 1,6 million de km/h, et peuvent atteindre encore plus haut en cas d’éruptions de rang supérieur. Ils mettent normalement quelques jours pour atteindre la Terre lorsqu’ils sont dirigés vers notre planète.

