Voir les images de la « Blood Moon » de mardi, la dernière éclipse lunaire de 2022

Ce mardi (8), a eu lieu la dernière éclipse lunaire de 2022. Malheureusement, ici au Brésil, le spectacle n’a pu être pleinement visible qu’à Acre. Dans le reste de la région nord, il a été possible de voir une éclipse partielle (celle dans laquelle seule une partie de la Lune est couverte par l’ombre). Mais, pour ceux qui se trouvaient ailleurs et tenaient à suivre l’événement, il y avait des retransmissions en direct sur Internet.

Parce qu’il s’agit d’une éclipse lunaire totale, puisque notre satellite est totalement pris en charge par l’ombre de la Terre (qui passe entre lui et le Soleil), l’événement est également connu sous le nom de « Lune de sang ». D’après le site espace.comce n’était pas seulement la dernière éclipse lunaire de l’année, mais aussi la dernière « Blood Moon » jusqu’en 2025.

D’autres régions du globe qui pourraient être témoins de l’éclipse étaient l’Amérique du Nord, certaines parties de l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. C’est dans certains de ces endroits et dans d’autres que les enregistrements ci-dessous ont été réalisés et partagés sur les réseaux sociaux.

On sait qu’en Espagne c’est le jour, mais ici au Japon (8 heures de plus) on profite déjà de l’éclipse de la lune de sang. Vue d’en bas la Tour de Kyoto c’est aussi un double spectacle 😁 pic.twitter.com/QTqL8fKWjU – Paco Nadal (@pacondal) 8 novembre 2022

Les mèmes et les lamentations ne manquaient pas non plus de ne pas pouvoir voir l’éclipse, soit parce qu’ils n’étaient pas dans l’une des zones privilégiées, soit à cause du temps nuageux, qui obstruait la vue.

«Booooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Quand on se retrouve en famille pour la dernière éclipse lunaire totale ! ET VOUS NE LE VOYEZ PAS !!! La prochaine aura lieu jusqu’en 2025. »

Quelqu’un a-t-il déjà vu l’éclipse de la lune de sang ????!! Je ne peux même pas trouver la lune effrayante pour commencer 😭 — badkarma // mhm stan (@Rukhish_) 8 novembre 2022 « Quelqu’un a-t-il vu l’éclipse de la lune de sang ???? !! Je ne peux même pas trouver la putain de lune pour commencer »

Il y a eu une éclipse mais chez moi les nuages ​​la recouvraient donc je ne la vois pas ; triste ; — quoi (@fridge_dabaeg) 8 novembre 2022 « Il y a eu une éclipse, mais chez moi les nuages ​​l’ont recouverte, donc je n’ai pas pu la voir… triste »

