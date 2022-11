La forêt se trouve au fond de l’océan avec l’aide de requins

Les requins sont considérés par de nombreuses personnes comme un animal à craindre, mais les scientifiques ont décidé de les utiliser comme moyen de cartographier un écosystème d’herbiers marins. Dans un article publié par Communication Nature Le 1er novembre, un groupe de scientifiques a découvert une immense forêt sous-marine aux Bahamas, dans la région des Caraïbes, avec l’aide de ces animaux.

Cela peut ne pas sembler si pertinent, mais cette découverte augmente de plus de 40 % la couverture végétale marine actuellement connue. La zone découverte dans l’étude correspond à 92 000 kilomètres carrés qui ont été observés entre 2016 et 2022. Ces données sont importantes en raison de l’énorme difficulté à cartographier ces écosystèmes à partir d’images aériennes ou satellitaires.

Lire la suite!

Comment les requins étaient-ils utilisés ?

Le choix des requins pour agir dans la cartographie à la place des plongeurs et des sous-marins est logistique. Les requins sont plus rapides et moins chers que les autres options. L’utilisation d’humains pour une telle fonction nécessiterait un investissement important en équipement et plus de temps, en raison de la nécessité de devoir s’immerger.

Le mécanisme utilisé par les chercheurs consistait à fixer des caméras sur les nageoires dorsales des animaux. Les appareils étaient équipés d’étiquettes satellite et radio, ainsi que d’un brassard biodégradable et d’un émerillon de libération avec un temps de dissolution court. Après six heures au fond de la mer, le gyrus s’est dissous et la caméra a émergé avec les données recueillies par les requins.

Les chercheurs étudient également la possibilité de répéter la tactique avec des mammifères marins. Les résultats permettront tout de même une analyse plus approfondie sur la manière dont ces plantes aquatiques s’actualisent dans la « séquestration » du carbone dans l’environnement.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !