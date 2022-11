Laïka : il y a 65 ans, un chien errant ouvrait la voie à la conquête humaine de l’espace

Il y a 65 ans, un mois après le lancement de Spoutnik 1, le premier satellite artificiel sur Terre, les Soviétiques ont une nouvelle fois étonné le monde avec le lancement de Spoutnik 2, qui transportait la chienne Laïka, le premier être vivant dans l’espace. Laika, décédée en orbite autour de la Terre, est toujours considérée comme une héroïne nationale à ce jour. Mais s’il remplit les Russes de fierté, c’est aussi un triste souvenir qui fait honte à beaucoup de gens. C’est parce que, dès le premier instant, les Soviétiques savaient qu’elle ne survivrait pas à la mission.

Laika faisait partie d’un groupe de dix chiens retirés des rues de Moscou par le programme spatial soviétique. Chacun d’eux a subi une batterie de tests et Laika a été sélectionnée pour entrer dans l’histoire. Elle était la parfaite animal-cosmonaute : taille idéale pour la taille de la capsule, poils courts, ce qui faciliterait la fixation des électrodes, elle était docile, obéissante et faisait preuve d’une excellente condition physique, indispensable pour affronter les conditions extrêmes que mission exigée.

Le chien a suivi un entraînement rigoureux et s’est très bien comporté. Elle semblait assez à l’aise dans sa capsule spatiale et réagissait naturellement au bruit, aux vibrations et aux simulations d’accélération auxquelles elle serait soumise pendant le voyage.

Laïka (source : wikimedia.org)

La capsule Spoutnik 2 pesait environ 500 kg et avait la forme d’un cône, 4 mètres de haut et 2 mètres de diamètre à la base. À l’intérieur du cône, le navire comportait plusieurs compartiments pour les émetteurs radio, un système de télémétrie, une unité de programmation, un système de régénération et de contrôle de la température pour le cockpit et les instruments scientifiques.

Les instruments de Spoutnik 2 collecteraient les données de télémétrie du vaisseau spatial et de la santé de Laika et les enverraient sur Terre pendant 15 minutes pour chaque orbite d’environ 104 minutes. Le vaisseau spatial transportait également des photomètres pour mesurer le rayonnement solaire et les rayons cosmiques de l’espace, ainsi qu’une caméra de télévision diffusant des images en direct du chien.

Laika serait expédiée dans une cabine cylindrique scellée de 64 centimètres de diamètre et de 80 centimètres de long. À l’intérieur, il était rembourré et contenait tout l’équipement qui assurait le maintien de la vie, en plus d’un ventilateur de refroidissement, pour tenter de maintenir une température agréable pendant la durée de la mission. A l’extérieur de la cabine, un couvercle amovible et une trappe d’observation. Il semblait confortable pour le chien de vivre dans l’espace pendant les 5 mois que Spoutnik 2 serait en orbite terrestre. Tout simplement pas.

On savait que le navire serait incapable de livrer de l’oxygène à Laika pendant plus d’une semaine. De plus, Spoutnik 2 ne disposait d’aucun système pouvant garantir la survie du chien lors de sa rentrée dans l’atmosphère. Laika a été littéralement envoyée à sa mort dans l’espace. Mais la réalité était encore plus cruelle envers notre héroïne.

Une mission historique a emmené Laika dans l’espace

Le 3 novembre 1957, Spoutnik 2 a été lancé, emmenant Laika, le premier être vivant dans l’espace. Les données reçues par les Soviétiques montrent que malgré une accélération du rythme cardiaque, elle est arrivée vivante dans l’espace. En orbite terrestre, la coque conique du vaisseau a été supprimée et grâce à une trappe dans sa cabine, Laika a pu observer notre planète depuis l’espace.

Je ne sais pas si elle était très contente d’être assise dans la petite fenêtre faisant le tour de la planète entre 211 et 1659 km d’altitude. Mais bien sûr, si elle avait une chose à redire, c’était la climatisation.

Laïka (source : wikimedia.org)

Les trois premières orbites du cosmonaute canin autour de la Terre se sont déroulées relativement sans incident. Cependant, à partir de la quatrième orbite, un problème semble s’être produit dans la télémétrie du vaisseau spatial. Sur ce, le système de contrôle de la température s’est mis à parler et à la cinquième heure du voyage, la température de la cabine a dépassé les 41°C. Laika n’a pas pu résister et est également devenue la première à être tuée dans l’espace.

Pourtant, Spoutnik 2 est resté en orbite terrestre pendant encore 162 jours. Il a été détruit lors de la rentrée atmosphérique le 14 avril 1958, ensevelissant Laika aux confins de l’espace.

Laika n’était pas le seul animal à être envoyé dans l’espace. Après elle, d’autres chiens, chats, souris, singes, grenouilles, tortues, poissons, insectes et même un cobaye se sont envolés de la Terre pour prendre des risques, que nous n’étions pas disposés à prendre, pour réaliser le rêve exclusivement humain, de conquérir l’espace.

Lire la suite:

Cela ne semble pas très juste. Si nous pouvions expliquer la situation et demander aux animaux s’ils seraient prêts à prendre ce risque, ils ne le prendraient certainement pas. Tout comme nous ne le ferions pas. Cependant, nous ne pouvons manquer de nous rappeler combien la science a avancé avec le sacrifice involontaire de ces êtres adorables. Et parmi eux, certainement, un nom de la plus haute importance est celui de Laïka.

Même en mourant, elle a montré au monde que l’on pouvait vivre hors de la Terre. À l’époque, nous ne savions pas si un humain pouvait survivre au lancement et aux conditions extrêmes en dehors de la protection de notre atmosphère. Mais le chien Laika a quitté les rues de Moscou pour entrer dans l’histoire de l’exploration spatiale, ouvrant la voie à la conquête humaine de l’espace.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !