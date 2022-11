SpaceX : la tempête tropicale retarde le lancement du satellite

Les projets de SpaceX, du milliardaire Elon Musk, de lancer deux satellites dans l’espace mardi (8) ont dû être reportés en raison d’un cas de force majeure.

Tout était prêt pour le lancement des Galaxy 31 et Galaxy 32 pour Intelsat (société de télécommunications) via la fusée Falcon 9 et à Cap Canaveral, en Floride, aux États-Unis. Cependant, la tempête tropicale Nicole a gagné en force dans l’Atlantique et pourrait apparaître à la station spatiale, forçant un retard.

« Les équipes du Cap se préparent à la tempête tropicale Nicole et visent maintenant le samedi 12 novembre pour le lancement du Falcon 9 de la mission Intelsat G-31/G-32 en orbite du SLC-40 [Space Launch Complex-40]», a communiqué SpaceX via Twitter ce lundi (7), indiquant que le lancement devrait avoir lieu samedi (12).

Dans un autre tweet, la société a assuré que la fusée et les satellites sont en sécurité dans le hangar et qu’ils y resteront jusqu’à la fin de la tempête.

Le véhicule et la charge utile sont en sécurité dans le hangar et y resteront pendant toute la durée de la tempête — SpaceX (@SpaceX) 7 novembre 2022

Techniquement, Nicole est classée comme une tempête subtropicale, car elle présente à la fois les caractéristiques des tempêtes tropicales et extratropicales.

Mais il pourrait encore se transformer en ouragan et frapper la côte sud-est des États-Unis, avec des vents violents et de fortes pluies dans les prochains jours, selon les experts.

En fait, la côte atlantique de la Floride – qui comprend la station de la force spatiale de Cap Canaveral et le centre spatial Kennedy (KSC) de la NASA – est désormais sous surveillance des ouragans.

Malgré la tempête, la NASA a toujours l’intention de lancer sa mission lunaire Artemis 1 tant attendue depuis KSC le 14 novembre. L’agence ne prévoit pas de le lancer depuis le Pad 39B de KSC pour se protéger, comme elle l’a fait fin septembre pour se protéger de l’ouragan Ian.

