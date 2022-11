La Chine lance avec succès un puissant satellite de communication

La Chine a lancé, ce samedi (5), son satellite de communication le plus récent et le plus puissant, le Zhongxing 19. L’appareil est en orbite terrestre géostationnaire après 1h de voyage. Le lancement a eu lieu au centre de lancement de satellites de Xichang, dans le sud-ouest de la Chine.

Zhongxing 19 (ChinaSat 19) orbitera à un point fixe au-dessus de la région Asie-Pacifique, à 35 700 kilomètres au-dessus de l’équateur. À partir de là, il fournira principalement des services de communication pour les principales routes de voyage dans le Pacifique, l’est de l’océan Pacifique et la côte ouest de l’Amérique du Nord, selon la CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation).

Le satellite transporte une charge utile de communication en bande Ka conçue pour les services Internet à large bande et héberge également des transpondeurs en bande Ku et en bande C, note Spaceflight Now.

Le satellite est basé sur la plate-forme satellite DFH-4. Il a été fabriqué par l’Académie chinoise des technologies spatiales et sera exploité par China Satcom, deux filiales de CASC. L’Académie chinoise de technologie des lanceurs, un autre institut appartenant à l’ACCS, a fourni le lanceur pour la mission.

Une année riche en sorties chinoises

Le Zhongxing 19 était le 49e lancement de la Chine en 2022. Le pays semble sur le point de battre son record de 55 lancements, établi l’année dernière. Maintenant, la Chine se prépare à lancer une nouvelle mission de fret pour sa station spatiale Tiangong récemment achevée plus tard cette semaine.

