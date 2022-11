Les joyaux du roi Toutânkhamon qui avaient disparu depuis un siècle ont été retrouvés

Après plus d’un siècle de perte, les bijoux du roi Toutânkhamon d’Égypte ont été retrouvés dans certains musées du Royaume-Uni et des États-Unis. La tombe du pharaon a été découverte à la fin de 1922 et à l’intérieur se trouvaient de nombreux artefacts étonnants, qui appartenaient à ce célèbre souverain.

On suppose que l’archéologue britannique Howard Carter, qui a dirigé les fouilles de la tombe au moment de sa découverte, a pris ces pierres précieuses illégalement. Le professeur d’égyptologie, Marc Gabolde, était chargé d’identifier et de suivre ces joyaux. Ce chercheur a utilisé des photos prises en 1922 de la tombe du roi Tut et a comparé les pièces des images avec celles trouvées dans les musées et les sites d’enchères.

A partir de cette quête, Gabolde a pu reconstituer virtuellement le grand collier qui se trouvait sur la poitrine de Toutankhamon. L’artefact a été divisé et ses parties sont dispersées dans divers endroits, dont beaucoup sont encore inconnus. Le collier en faïence, par exemple, en céramique émaillée, qui se trouvait au Metropolitan Museum of Art de New York et appartenait au roi Tut a été restitué à l’Égypte en 2011. Cet objet a également été volé par l’excavateur Carter.

Dès 1934, l’égyptologue britannique Sir Alan Gardiner a envoyé une lettre critiquant Carter pour avoir volé la tombe de Toutankhamon. Gardiner n’a découvert le vol que lorsqu’il a comparé une amulette gravée, que Carter lui avait donnée, avec des amulettes similaires de la tombe de Tut. Cette analyse a souligné que le moule de ces objets était le même. Cette lettre n’a été rendue publique qu’à la sortie du livre d’Oxford University Press « Toutankhamon et la tombe qui a changé le monde », 2022, écrit par l’égyptologue Bob Brier.

Image : Reconstitution du collier qui se trouvait sur la poitrine de Toutankhamon et volé par l’archéologue Howard Carter au milieu de 1922. Crédits : Illustration : R. Cohon, Copyright M. Gabolde

Les chercheurs ne savent pas ce qui a conduit au vol des bijoux.

On ne sait pas encore avec certitude ce qui a conduit Carter à voler ces artefacts. Le professeur d’égyptologie à l’Université de Bristol, au Royaume-Uni, Aidan Dodson, a déclaré à Live Science qu’il ne croyait pas que les gains financiers pouvaient être une motivation. Ce que pense Dodson, c’est que Carter considérait certaines des pièces comme étant « de peu d’importance » et s’autorisait à donner ces artefacts à des amis. Le professeur a également évoqué la possibilité que Carter ait emmené les pièces en Angleterre pour effectuer des réparations ou des analyses.

Dodson a souligné à Live Science qu’au début du 20e siècle, « la morale archéologique était assez différente ». Cependant, Gabolde soutient que, quelles que soient les motivations, les attitudes du chercheur étaient « illégales ». L’Égypte a des lois qui interdisent le retrait d’artefacts archéologiques du pays sans l’autorisation du gouvernement. Les lois stipulaient également que les artefacts appartenaient à l’Égypte, ce qui indique que Carter ne pouvait légalement les donner à personne.

On ne sait toujours pas si d’autres institutions ou individus suivront le mouvement du Metropolitan Museum of Art de New York, qui a renvoyé les artefacts en Égypte. Selon la porte-parole du musée Nelson-Atkins, Kathleen Leighton, l’institution devrait recevoir une demande du gouvernement égyptien pour que le rapatriement ait lieu. Le British Museum, le Saint Louis Museum of Art et Christie’s n’ont pas répondu aux commentaires sur l’affaire et les actions possibles.

