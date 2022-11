L’étoile « bizarre » située à 13 000 années-lumière de la Terre a une caractéristique unique

De nouvelles recherches ont découvert une étoile « étrange », qui semble avoir une surface solide. Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé les données du X-ray Imaging Polarimetry Explorer (IXPE), un satellite qui mesure la polarisation de la lumière des rayons X provenant de sources cosmiques.

Cette polarisation indique où pointent les ondes électromagnétiques. Grâce à ces informations, les chercheurs peuvent analyser ces corps célestes et comprendre leur composition et l’environnement qui les entoure. Dans le cas de l’étoile étrange, son champ magnétique est si intense et fort que ses couches externes gèlent et forment une croûte solide.

Lire la suite:

Située à environ 13 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Cassiopée, cette étoile à neutrons a été la première à être observée en lumière X polarisée. Les données obtenues dans l’enquête ont révélé quelques surprises. Premièrement, on s’attendait à ce qu’il y ait une atmosphère autour d’elle à partir de cette étoile, et cela produirait un signal où la lumière était polarisée dans une direction spécifique. Cependant, ce n’était pas le cas, car les chercheurs n’ont trouvé aucune atmosphère.

A la recherche d’autres réponses au phénomène stellaire

Un autre facteur étrange a été observé à des énergies plus élevées, où l’angle de polarisation était tourné exactement de 90 degrés, par rapport à la lumière à des énergies plus basses. Ce signal n’était attendu que si la surface de l’étoile était solide et entourée d’un champ magnétique à l’extérieur. Cette croûte serait constituée d’un réseau d’ions, le champ magnétique tenant le tout ensemble.

Le co-auteur de l’étude, le professeur Silvia Zane, a déclaré que cette découverte était « complètement inattendue ». L’équipe de recherche reconnaît qu’il peut y avoir d’autres explications aux observations, mais c’est la première fois qu’une surface solide sur une étoile est une hypothèse viable. À l’avenir, nous avons l’intention d’étudier comment la température et l’intensité du champ magnétique peuvent interagir pour modifier la surface d’une étoile.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !