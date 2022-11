apocalypse nucléaire ? ‘Doomsday Clock’ avertit

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a soulevé un certain nombre de questions et exacerbé les tensions entre certains pays. Beaucoup craignent le déclenchement d’une éventuelle guerre nucléaire, qui pourrait détruire la planète telle qu’elle est connue aujourd’hui et modifier profondément les dynamiques existantes.

Dans cet esprit, une organisation a publié un guide qui détaille les conséquences potentiellement catastrophiques d’une guerre nucléaire mondiale. L’horloge de la fin du monde a été créée pour alerter le public sur la proximité de la fin de l’humanité, causée par des « technologies dangereuses de sa propre fabrication » telles que les armes nucléaires et le changement climatique.

Créée en 1947, l’horloge est entretenue par le magazine Bulletin of Atomic Scientists et a maintenant été réinitialisée 24 fois. Le conseil chargé de mettre à jour le « calendrier » a déclaré que l’Ukraine était un point d’éclair potentiel dans un « paysage sécuritaire international de plus en plus tendu ». Lorsque la Russie a envahi le pays fin février, le conseil a condamné ses actions.

En octobre, le magazine a publié un article intitulé « Nulle part où se cacher : comment une guerre nucléaire vous tuerait vous et presque tout le monde » (traduction libre), rédigé par François Diaz-Maurin, rédacteur en chef adjoint du magazine pour les affaires nucléaires. Tout le monde est préoccupé par le cours du conflit entre la Russie et l’Ukraine, surtout par ce que cet exemple peut inciter.

Images : Nuage en forme de champignon causé par une bombe nucléaire. Crédits : Vadim Sadovski/

« En tant que magazine qui a couvert ces risques pratiquement depuis la création des armes nucléaires, nous avions la responsabilité de faire quelque chose. Cet article est une alerte pour le Bulletin », a déclaré Diaz-Maurin. Bien qu’il ne soit pas en mesure de garantir que Poutine et ses alliés avaient lu l’éditorial, Diaz-Maurin affirme que « la pièce a été lue à Moscou dans les premières minutes de sa publication ».

L’intention de l’article était, en détaillant les graves conséquences d’une guerre nucléaire, d’essayer de minimiser une éventuelle menace. L’auteur estime que ceux qui sont mieux informés des conséquences de l’utilisation des armes nucléaires ne choisiront guère de suivre cette voie. « Il n’y a pas d’utilisation minime ou acceptable d’une arme nucléaire. Toute utilisation mettrait le monde en territoire inexploré », assure l’éditeur.

Une guerre nucléaire a des impacts à long terme

Dans la publication, Diaz-Maurin a écrit que le pouvoir destructeur des armes nucléaires, même à plus petite échelle, de nature régionale, entraînerait 27 millions de morts directes. Une guerre nucléaire mondiale entre les États-Unis et la Russie, par exemple, entraînerait très rapidement au moins 360 millions de morts dans le monde à cause des seuls effets directs.

Il convient de noter que ces chiffres, qui sont assez élevés, ne se réfèrent qu’à l’impact initial de cette catastrophe massive. Une guerre nucléaire à grande échelle conduirait à une contamination radioactive généralisée, une situation capable de déclencher un changement climatique mondial à long terme et de provoquer l’effondrement des nations. La quantité de suie émise dans l’atmosphère à la suite des incendies généralisés causés par les bombes interromprait pratiquement toute vie sur Terre pendant très longtemps, car la lumière du soleil serait empêchée de traverser les particules.

Selon certaines recherches, deux ans après une guerre nucléaire, les impacts sur les systèmes alimentaires agricoles seraient tellement catastrophiques, des études estimaient que plus de 5 milliards de personnes souffriraient d’insécurité alimentaire, avec un risque élevé de mourir de faim. « Il n’y a pas d’endroit où se cacher », conclut Diaz-Maurin.

