Des règles pour contacter les extraterrestres sont en cours de création

L’informaticien John Elliot a travaillé sur un protocole interdisciplinaire à appliquer en cas de contact entre humains et extraterrestres. Jusque-là, personne ne s’était mobilisé en ce sens, afin de préparer un moment comme celui-ci.

Selon Elliot, le nouveau groupe de recherche « ira au-delà de la réflexion sur l’impact sur l’humanité » d’une éventuelle rencontre extraterrestre et commencera à se concentrer sur la manière dont l’humanité devrait y répondre. Le seul protocole de contact extraterrestre a été créé par la communauté du Search Institute for Extraterrestrial Intelligence (SETI) en 1989.

Ce protocole, qui a été révisé pour la dernière fois il y a plus de dix ans, est inefficace lorsqu’il s’agit d’une réponse internationale à la communication extraterrestre. Le document se concentre principalement sur l’importance de partager les résultats avec le public et la communauté scientifique au sens large. Cependant, en cas de contact extraterrestre confirmé, le principal conseil pratique du protocole pour les scientifiques est de demander des instructions aux Nations Unies ou à un autre organisme gouvernemental.

La position que les Nations Unies adopteraient dans ce type de situation n’est pas connue de la communauté scientifique. Malgré plus d’un siècle d’efforts pour contacter des formes de vie extraterrestres potentielles, les humains n’ont toujours aucun signe de vie intelligente au-delà de la Terre.

Image : Représentation d’extraterrestres dans une forêt. Crédits : FOTOKITA/

La société doit se préparer à recevoir les extraterrestres

Le centre de détection SETI a l’intention de scanner les signaux de message potentiels envoyés par les formes de vie extraterrestres et développera un cadre pour donner un sens à ces signaux. Autrement dit, ce ne sera pas seulement le stockage des données, mais aussi la lecture et l’évaluation de ce qui est reçu. Des rapports seront rédigés décrivant les implications de politiques spécifiques, ainsi que l’élaboration de protocoles et de traités visant à répondre à ces éventuels messagers extraterrestres.

Elliot souligne que la société doit être minimalement préparée à recevoir socialement et politiquement tout contact extraterrestre, après tout, on ne sait même pas comment ni quand cela pourrait se produire. Il n’est pas possible d’exclure toute possibilité.

Alors que les théories du complot sur les visiteurs extraterrestres potentiels sur Terre se multiplient, les Apparence numérique a publié que le département américain de la Défense (DoD) a déposé un rapport la semaine dernière soulignant l’absence de preuves solides d’extraterrestres, dans les plus de 140 phénomènes aériens non identifiés (UNIAN), ou OVNIS – comme on les appelle communément – signalés par l’armée .des États-Unis.

