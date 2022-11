Un mystérieux sentier de lumière bleue surprend les observateurs en Laponie

Tel que rapporté par Apparence numériqueune explosion d’aurores roses extrêmement rares a récemment illuminé le ciel nocturne au-dessus de la Norvège après qu’une tempête solaire a ouvert une fissure dans le champ magnétique terrestre.

Le phénomène impressionnant a été enregistré jeudi dernier (3) par un groupe dirigé par Markus Varik, un guide touristique d’aurores boréales pour l’agence de voyages norvégienne Greenlander. Comme indiqué par Varik sur le site sciences vivantes, les lumières roses vibrantes se sont allumées vers 18 heures (heure locale) et ont duré environ deux minutes. « Ce sont les aurores roses les plus fortes que j’ai vues depuis plus d’une décennie de tournées dédiées », a déclaré le guide. « Ce fut une expérience humiliante. »

Une étrange traînée de lumière bleue ne s’est pas comportée comme une aurore. Image : Lumières sur la Laponie / Photographe Claudio Comi

A près de 300 km de là, le même jour, un mystérieux ruban de lumière bleue est apparu dans le ciel d’Abisko, petit village au cœur de la Laponie suédoise.

« Notre équipe de photographes capture le ciel nocturne depuis plus d’une décennie, et cet événement ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu auparavant », a déclaré Chad Blakley, directeur de l’agence de voyage. Aurore au-dessus de la Laponie.

Au début, les observateurs pensaient qu’il s’agissait d’une aurore, bien que très différente de l’ordinaire. Mais après quelques minutes, ils ont vu la lumière bleue rester fixe – un contraste saisissant avec les aurores vertes dansant autour d’eux. C’est alors qu’ils ont réalisé que la lueur bleue était quelque chose d’assez unique.

Une étrange traînée de lumière bleue ne s’est pas comportée comme une aurore. Image : Lumières sur la Laponie / Photographe Miquel Such

Aussi appelées aurores boréales, les aurores boréales se forment lorsque des particules solaires hautement énergétiques entrent en collision avec la haute atmosphère terrestre – l’ionosphère – et sont redirigées vers les pôles par le champ magnétique de la planète.

Les couleurs sont déterminées par la composition chimique de l’atmosphère terrestre, le vert étant produit par les molécules d’oxygène et le rouge par l’azote.

Réalisant qu’il ne s’agissait pas d’une aurore ordinaire, Blakley a recherché des experts dans le domaine pour essayer de déterminer ce qui pouvait causer l’étrange spectacle de lumière. « Ma première escale a été le Dr. Tony Phillips, depuis le portail spaceweather.com« , a déclaré l’homme d’affaires.

Selon Blakely, Phillips a consulté d’autres experts dans le domaine et est arrivé à la conclusion que l’étrange aurore bleue n’avait rien à voir avec la fissure dans la magnétosphère qui a déclenché des aurores roses au-dessus de la Norvège. Au lieu de cela, il a peut-être été causé par un sous-marin russe testant des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

Plusieurs médias ont rapporté que le même jour que «l’aube» bleue, la Russie avait testé avec succès un missile balistique Bulava du sous-marin Generalissimus Alexander Suvorov en mer Blanche.

