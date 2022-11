Lune de sang : comprendre le phénomène qui se produit ce mardi

La dernière éclipse lunaire de 2022 a lieu ce mardi (8), connue sous le nom de Blood Moon, le phénomène ne pourra être vu que dans une petite partie du Brésil, mais sur Internet, bien sûr, il y aura des émissions qui montreront il vit notre satellite naturel d’une beauté unique. Le nom, bien qu’il semble mystique (et quelque peu macabre), a en fait à voir avec la couleur de la Lune ; comprendre.

Une lune de sang est le résultat d’une éclipse lunaire totale – lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. C’est l’éclipse qui va changer la couleur visible : le changement se produit à cause de l’atmosphère terrestre. Lorsque les rayons du soleil le traversent, de minuscules molécules qui composent l’atmosphère diffusent la lumière bleue, ce qui donne au ciel sa couleur bleue.

Cela laisse la lumière rouge réfractée dans l’ombre. Lorsqu’il tombe sur la lune lors d’une éclipse totale, la coloration rouge devient visible. Le même effet est ce qui rend les levers et couchers de soleil rougis. La couleur rougeâtre est la raison du nom.

Dans l’histoire humaine, la lune de sang a également été associée à diverses prophéties et phénomènes surnaturels, ce qui contribue également à son nom macabre. Il existe également des différences de définitions, certaines classifications ne considèrent la Lune de Sang que lorsqu’il y a une éclipse lunaire totale avec la Super Lune. Cependant, cela ne fait pas l’unanimité et comme tous les phénomènes astronomiques, c’est un sujet de débat. Dans le cas de ce mardi, il n’y a pas de super lune, juste une éclipse.

Comment voir la Lune de Sang, dernière éclipse lunaire de 2022

Le spectacle ne sera entièrement visible qu’à Acre. Dans le reste de la région nord, il y aura une éclipse partielle (une dans laquelle seule une partie de la Lune est couverte par l’ombre). Mais, pour ceux qui se trouvent ailleurs et souhaitent suivre l’événement, des diffusions en direct sont programmées sur Internet.

D’après le site espace.com, l’éclipse commencera à 5h10 (GMT) et devrait se terminer vers 1h30 plus tard. Comme il s’agit d’une éclipse lunaire totale, puisque notre satellite sera complètement pris en charge par l’ombre de la Terre (qui sera entre elle et le Soleil), l’événement est également connu sous le nom de « Blood Moon ».

La chaîne du portail Heure et date sur YouTube va démarrer Direct à 6 heures. Selon la description de la vidéo, la diffusion comportera « des animations en temps réel, des cartes, des informations météorologiques et plus encore ». Il y aura également un commentaire en direct diffusé sur la chaîne de l’Observatoire national, à partir de 5h30.

