Confirmé: la Lune a eu une activité volcanique plus récente qu’on ne le pensait

En octobre 2021, des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences (CAS) ont tenu une conférence de presse avec les médias locaux pour parler des roches lunaires collectées par la mission Chang’e-5, les premiers échantillons apportés sur Terre depuis des décennies. Selon les scientifiques, ils indiquent que la Lune a été volcaniquement active plus récemment qu’on ne le pensait auparavant.

Présentation de la capsule Chang’e-5 après sa rentrée sur Terre transportant des échantillons collectés sur la Lune. Image : Shanshan/

Aujourd’hui, un peu plus d’un an plus tard, l’étude menée par l’équipe, qui détaille les analyses effectuées sur le matériau, est publiée dans la revue Avancées scientifiques. Parmi les découvertes se trouve la confirmation de ce qu’ils soupçonnaient déjà : contrairement aux échantillons apportés par le programme Apollo, qui se seraient formés il y a environ 3 milliards d’années, le matériel apporté par la mission chinoise indiquait une activité volcanique sur la Lune d’il y a 2 milliards d’années. d’il y a des années.

Les auteurs pensent que leurs recherches pourraient fournir des informations précieuses sur la façon dont le volcanisme récent aurait façonné la surface lunaire.

La recherche a été menée par une équipe de l’Institut de géologie et de géophysique de l’Académie chinoise des sciences (IGGCAS), dirigée par Su Bin, Yuan Jiangyan et Chen Yi – membres du Laboratoire d’évolution lithosphérique et de physique planétaire et terrestre de l’IGGCAS.

Ils ont été rejoints par des chercheurs du Lunar and Planetary Science Institute (LPSI) de l’Université de Nanjing et du CAS Center of Excellence in Comparative Planetology.

Auparavant, les scientifiques avaient émis l’hypothèse que le volcanisme à un stade avancé aurait pu être provoqué par une forte teneur en eau ou la désintégration d’éléments radioactifs dans le manteau lunaire. Cependant, les nombreuses analyses effectuées sur les échantillons obtenus par le rover Chang’e-5 ont écarté ce consensus.

De telles investigations ont révélé que des minéraux à bas point de fusion dans le manteau auraient pu permettre une compression, conduisant à un volcanisme jeune. « La fusion récente du manteau lunaire peut être obtenue en augmentant la température ou en abaissant le point de fusion », a expliqué Chen Yi dans un communiqué du CAS. « Pour mieux comprendre ce problème, nous devons estimer la température et la pression auxquelles le jeune volcanisme s’est créé. »

Pour leur analyse, l’équipe a mené une série de simulations de cristallisation fractionnée et de fusion du manteau lunaire qui ont comparé 27 classes de basalte obtenues par la mission Chang’e-5 à d’autres apportées par les missions Apollo.

Ils ont découvert que les jeunes échantillons de magma avaient des concentrations plus élevées d’oxyde de calcium et d’oxyde de titane que les échantillons de magma plus anciens.

La présence de ces minéraux, qui fondent plus facilement que les minéraux antérieurs du manteau lunaire, indique que la lave volcanique se serait déplacée par gravité et aurait provoqué la solidification des matériaux du manteau.

Des analyses effectuées par des scientifiques chinois ont révélé que la compression du manteau aurait pu se produire à des profondeurs similaires, mais à des températures plus fraîches, ce qui aurait quand même produit des volcans.

Comme le souligne le site Web Alerte scientifique, cette étude présente la première explication viable du jeune volcanisme sur la Lune qui est compatible avec les échantillons renvoyés par le rover Chang’e-5.

« C’est un résultat fascinant, indiquant une contribution significative de l’océan de magma lunaire tardif à la formation volcanique de Chang’e-5. Nous avons découvert que le magma collecté par Chang’e-5 était produit à des profondeurs similaires, mais 80 degrés Celsius plus froid que les magmas Apollo plus anciens », a déclaré Su Bin. « Cela indique que le manteau lunaire a connu un refroidissement lent et soutenu de 80 degrés Celsius d’il y a environ 3 milliards d’années à 2 milliards d’années. »

