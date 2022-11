Les roches sur la lune pourraient devenir du carburant de fusée

Oxygène liquide ou hydrogène liquide ? Ni. Des scientifiques chinois ont utilisé des échantillons prélevés sur des roches lunaires dans du carburant de fusée. L’équipe a réussi à convertir de vrais échantillons du sol de la Lune et a généré un candidat solide pour la source d’énergie, une solution qui pourrait être très utile lors des allers-retours.

Selon l’article publié dans Examen scientifique nationalles chercheurs ont découvert que des échantillons de sol lunaire peuvent agir comme une sorte de catalyseur, qui convertit le dioxyde de carbone et l’eau du corps et de l’environnement des astronautes en méthane et en oxygène.

L’auteur principal de l’article, Yujie Xiong, a déclaré que ce type de ressource est nécessaire pour « réaliser une production extraterrestre de carburant et d’oxygène », de cette manière, il sera possible d’effectuer des missions d’exploration lunaire avec beaucoup plus de confiance et de sécurité, en plus de ayant une plus grande durabilité. Considérant que les ressources extraterrestres sont très limitées, l’équipe a proposé « d’utiliser le système robotique pour effectuer toute la configuration du système de conversion électrocatalytique du CO₂ ».

Selon les informations de recherche, l’utilisation du sol lunaire est capable de générer de l’oxygène et du carburant, et le système utilisé permet de réaliser ce processus sans avoir besoin d’équipage, c’est-à-dire qu’il fonctionne même en l’absence d’astronautes.

Image : Régolithe lunaire

Dans une expérience, l’équipe a utilisé des échantillons de la mission chinoise Chang’e-5, qui a atterri en Mongolie intérieure en décembre 2020. Cette mission chinoise était le premier vol terrestre lunaire à revenir sur Terre depuis 1976. Au moment du test , le sol lunaire a effectivement agi comme un catalyseur pour la formation du carburant, permettant la conversion électrocatalytique du dioxyde de carbone en méthane et en oxygène.

Défi de conversion de carburant

Mais il y a un gros obstacle à surmonter pour former ce carburant : la liquéfaction du dioxyde de carbone est une tâche compliquée, surtout si l’on considère l’atmosphère glacée de la Lune, car la condensation de ce gaz nécessite beaucoup de chaleur. Quoi qu’il en soit, la possibilité ne cesse pas d’exister, c’est aux chercheurs d’affiner les variables pour qu’une machine autonome s’éloignant, pompant de l’oxygène et du carburant pour les futurs visiteurs, soit une réalité possible.

« Aucune différence significative ne peut être observée entre les systèmes habités et non habités, ce qui suggère par ailleurs la forte possibilité d’imiter notre système proposé à des emplacements extraterrestres et prouve la faisabilité d’optimiser davantage les recettes de catalyseurs sur la Lune », ont conclu les chercheurs dans l’article. .

