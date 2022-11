Après une éclipse lunaire, le ciel de ce mardi (8) apporte la conjonction entre la Lune et Uranus

Ce mardi (8), les observateurs du ciel nocturne ont une bonne raison de contempler l’immensité du ciel. En effet, poursuivant sa « tournée mensuelle » des planètes en novembre, la Lune passera par Uranus. Et pour le rendre encore plus spécial, cela se produira le même jour que la dernière éclipse lunaire totale de 2022.

Configuration des étoiles au moment où le couple Lune et Uranus atteint le point culminant du ciel ce mardi (8), à 23h50 (GMT). Image : Stellarium

D’après le site espace.com, l’éclipse débutera à 5h10 et devrait se terminer vers 1h30 plus tard. (Toutes les heures mentionnées ici sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

Comme il s’agit d’une éclipse lunaire totale, puisque notre satellite sera complètement pris en charge par l’ombre de la Terre (qui sera entre elle et le Soleil), l’événement est également connu sous le nom de « Blood Moon ».

L’éclipse totale ne sera visible au Brésil qu’à partir d’Acre. Dans le reste de la région nord, il y aura une éclipse partielle (une dans laquelle seule une partie de la Lune est couverte par l’ombre). Dans la plupart des États du nord-est, du centre-ouest, du sud-est et du sud du Brésil, il ne sera possible de voir que la soi-disant «éclipse pénombrale», qui se produit lorsque la Lune n’atteint pas l’ombre et que l’ombre de la Terre projetée dessus est très faible. Cliquez ici pour savoir quelle couverture en direct diffusera l’événement en temps réel sur Internet.

En savoir plus sur la conjonction entre la Lune et Uranus

Quelques heures plus tard, notre satellite naturel partagera la même ascension droite avec l’avant-dernière planète du système solaire, apparaissant très près d’elle dans le ciel dans un phénomène connu sous le nom de conjonction astrale.

Au Brésil, le couple deviendra visible vers 18h57, lorsqu’il atteindra une altitude de 7° au-dessus de l’horizon est. Ils atteindront alors leur point culminant dans le ciel à 23h50, à 50° au-dessus de l’horizon nord.

D’après le site In-The-Sky.org, la Lune sera avec une magnitude de -12,6, et Uranus avec un taux de 5,7, tous deux dans la constellation du Bélier. Bien que la distance minimale entre les corps soit inférieure à 0,5º, la paire ne sera pas suffisamment proche pour tenir dans le champ de vision d’un télescope, mais sera visible à l’œil nu ou avec une paire de jumelles.

Toujours selon le guide astronomique, la paire sera à une séparation angulaire de 179° du Soleil, qui est en Balance à cette période de l’année.

Quelle est l’occultation lunaire d’Uranus ?

Les occultations lunaires ne sont visibles que depuis une petite fraction de la surface de la Terre. Comme la Lune est beaucoup plus proche de notre planète que les autres objets célestes, sa position dans le ciel diffère selon l’emplacement exact de l’observateur sur Terre en raison de sa grande parallaxe (différence de position apparente d’un objet par rapport à un arrière-plan, comme vu par des observateurs à différents endroits ou par un observateur en mouvement).

La position de la Lune vue de deux points sur les côtés opposés de la Terre peut varier jusqu’à deux degrés, soit quatre fois le diamètre de la pleine lune.

Cela indique que si la Lune est alignée pour passer devant un objet spécifique à un observateur positionné d’un côté de la Terre, elle apparaîtra jusqu’à deux degrés de distance de cet objet de l’autre côté du globe.

La carte montre les régions de la planète d’où il sera possible d’observer l’occultation lunaire d’Uranus. Image : In-The-Sky.org

Sur la carte ci-dessus, des contours distincts montrent où la disparition d’Uranus est visible (en rouge) et où il sera possible d’assister à sa réapparition (en bleu). Des rayures solides s’affichent là où chaque événement est susceptible d’être visible à travers des jumelles à une altitude raisonnable dans le ciel.

Les contours en pointillés, à leur tour, indiquent où chaque événement se produit au-dessus de l’horizon, mais peuvent ne pas être visibles en raison du ciel trop clair ou de la Lune trop proche de l’horizon.

En dehors des contours (ce qui est le cas au Brésil), la Lune ne passe devant Uranus à aucun moment, ou se trouve sous l’horizon au moment de l’occultation.

Lire la suite:

Après avoir « visité » Saturne, Jupiter et Uranus, les prochaines planètes visitées par la Lune ce mois-ci seront Mars (11) et encore Saturne (29). Cette série de conjonctions se produit parce que notre satellite naturel orbite autour de la Terre dans approximativement le même plan que les planètes autour du Soleil, appelé plan écliptique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !