Des pilotes rapportent l’apparition d’OVNIS à Porto Alegre ; regarder la vidéo

Des pilotes d’avions survolant Porto Alegre, dans le Rio Grande Sul, ont contacté la tour de contrôle pour signaler la vue d’objets volants non identifiés, les fameux OVNIS.

Selon les pilotes, il y a eu l’apparition de lumières inconnues dans la région. Apparemment, ce n’est pas la première fois que des objets non identifiés sont repérés, car l’un des pilotes affirme que la tour est revenue « qui a déjà enregistré des rencontres au même endroit ».

Les apparitions ont été signalées par les pilotes des vols Latam 3406 et Azul 4657. Le premier avion a décollé à Guarulhos (SP), à destination de l’aéroport international Salgado Filho, à Porto Alegre. Le deuxième a quitté Confins (MG) et a également atterri dans la ville de Rio Grande do Sul.

Dans la vidéo, le commandant de l’avion Latam interroge le contrôleur sur les OVNIS dans la région. « S’il vous plaît, juste par curiosité, avez-vous des rapports d’un objet dans notre position de 10h à 11h, pratiquement au-dessus de Porto Alegre, un peu au sud ? », dit-il.

L’employé de la tour de contrôle dément toute notification préalable. « Ce sont des lumières. Parfois, ils s’éteignent et se rallument. Parfois c’est un, d’autres fois deux ou trois », raconte le commandant.

Interrogé sur les lumières, le pilote d’Azul a confirmé qu’il voyait également l’objet étrange. « En fait, on voit ces lumières depuis les Confins. Il y a trois lumières en spirale entre elles ici, très fortes », a-t-il décrit.

Le contrôleur s’interroge sur l’altitude des OVNIS et le pilote précise qu’ils étaient au niveau 380 « plus haut que nous et dans notre étrave, pendant tout le vol ».

