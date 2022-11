Un avion spatial robotique américain bat un nouveau record : 900 jours en orbite

Le mystérieux avion spatial robotique X-37B a établi un autre record, atteignant 900 jours en orbite. De plus, le X-37B a tout pour battre ce record, puisque sa mission actuelle OTV-6 (Orbital Test Vehicle 6), lancée en 2020, n’a pas de date de fin.

La mission précédente (OTV-5) du X-37B a été lancée en 2017 et est restée en orbite jusqu’en 2019, mais son record a été battu en juin de cette année-là. Il convient de rappeler que nous parlons du record d’avions spatiaux en orbite, pas de satellites.

A son lancement, l’avion spatial développé par Boeing a été utilisé pour mettre en orbite FalconSat-8. Le but de ce satellite est d’étudier la transformation de l’énergie solaire en micro-ondes magnétiques qui atteignent la Terre. De plus, une autre expérience de la mission OTV-6 examine comment les graines à croissance alimentaire réagissent en orbite.

De nombreux tests de l’avion spatial X-37B sont secrets

De nombreux tests effectués avec le X-37B au cours de sa mission de plus de 900 jours sont classifiés, car ils sont opérés par l’armée américaine. Le commandement de la mission OTV-6 est assuré par l’unité Delta 9 de l’US Space Force.

S’adressant à Space.com, des responsables de la Force spatiale ont déclaré que le programme X-37B testait des systèmes avancés de direction, de navigation et de contrôle et des systèmes de protection thermique. Sont également testés des structures et des joints à haute température, des systèmes de propulsion avancés et des systèmes de vol électromécaniques légers, ainsi que le vol orbital autonome avec rentrée et atterrissage.

De plus, qui ont aussi un mystérieux avion spatial en orbite terrestre sont les Chinois. Hier, l’avion spatial chinois a lancé un objet non identifié, qui pourrait être un module de service.

