Les astronomes confirment la découverte du trou noir le plus proche de la Terre

Les trous noirs sont extrêmement fascinants, et récemment une étude a souligné la présence d’un « pratiquement dans notre arrière-cour ». Maintenant, des recherches indépendantes effectuées pratiquement simultanément ont été publiées, confirmant l’existence d’un trou noir plus proche de la Terre que nous ne le savions.

Les versions supermassives des trous noirs résident probablement au centre de toutes les grandes galaxies. Les trous noirs de masse stellaire – qui pèsent environ cinq à 100 fois la masse du Soleil – sont beaucoup plus courants, avec environ 100 millions dans la seule Voie lactée.

Cependant, seuls quelques-uns ont été confirmés à ce jour, et presque tous sont « actifs », ce qui indique qu’ils brillent vivement dans les rayons X tout en consommant du matériel d’un compagnon stellaire à proximité, contrairement aux trous noirs dormants, qui ne sont pas facilement disponibles.identifié.

À l’aide du télescope Gemini North à Hawaï, l’un des télescopes jumeaux de l’Observatoire international Gemini exploité par le NOIRLab de la NSF, les astronomes ont découvert le trou noir le plus proche de la Terre (du moins à notre connaissance), que les chercheurs ont surnommé Gaia BH1.

Cet objet dormant pèse environ 10 fois la masse du Soleil et est situé à environ 1 600 années-lumière dans la constellation d’Ophiuchus, ce qui le rend trois fois plus proche de la Terre que le précédent détenteur du record, un binaire à rayons X dans la constellation de Monoceros .

La nouvelle découverte a été rendue possible par des observations exquises du mouvement du compagnon du trou noir, une étoile semblable au Soleil qui orbite autour du trou noir à peu près à la même distance que la Terre autour du Soleil.

« Prenez le système solaire, mettez un trou noir là où se trouve le soleil et le soleil là où se trouve la Terre, et vous obtenez ce système », a expliqué Kareem El-Badry, astrophysicien au Centre d’astrophysique | Harvard & Smithsonian et le Max Planck Institute for Astronomy, auteur principal de l’article décrivant la découverte.

L’équipe a initialement identifié le système comme hébergeant potentiellement un trou noir en analysant les données du vaisseau spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne. Gaia a capturé les minuscules irrégularités dans le mouvement de l’étoile causées par la gravité d’un objet massif et invisible.

Pour explorer le système plus en détail, El-Badry et son équipe se sont tournés vers l’instrument Gemini Multi-Object Spectrograph à Gemini North, qui a mesuré la vitesse de l’étoile compagnon alors qu’elle tournait autour du trou noir et a fourni une mesure précise de sa période orbitale. .

«Bien qu’il y ait eu de nombreuses détections revendiquées de systèmes comme celui-ci, presque toutes ces découvertes ont ensuite été réfutées. Il s’agit de la première détection sans ambiguïté d’une étoile semblable au Soleil sur une large orbite autour d’un trou noir de masse stellaire dans notre galaxie », a déclaré El-Brady.

Ce qui rend la découverte encore plus claire, c’est le fait qu’une autre étude récente a fait la même découverte par une voie différente.

Un nouveau trou noir découvert « pratiquement dans notre arrière-cour »

Un article publié sur le serveur prépresse arxiv.orgdéjà évalué par des pairs et accepté par la revue scientifique Journal astrophysique, décrit la découverte d’un monstrueux trou noir, d’environ 12 fois la masse du Soleil, extrêmement proche de nous. À tel point que l’auteur principal de l’étude, Sukanya Chakrabarti, professeur de physique à l’Université d’Alabama-Huntsville (UAH) aux États-Unis, a déclaré que c’était « à peu près dans notre cour ».

« Il est plus proche du Soleil que n’importe quel autre trou noir connu, à une distance de 1 550 années-lumière », a révélé le scientifique.

