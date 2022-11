Pendant la pandémie beaucoup plus de décès dus à l’alcool, surtout les femmes : + 42 % dans la tranche d’âge 35-44 ans

Un rapport du CDC montre une augmentation spectaculaire des décès liés à l’alcool pendant la pandémie de COVID-19, en particulier chez les femmes. De nombreuses mères parmi les victimes.

Les décès liés à l’alcool pendant la pandémie de COVID-19 ont considérablement augmenté, en particulier chez les femmes âgées de 35 à 44 ans (+ 42 %). Le segment de la population qui a fait le plus de victimes était celui des hommes d’âge moyen, mais la plus forte augmentation observée entre 2019 et 2020 s’est produite précisément chez les femmes, dont beaucoup avec de jeunes enfants. Ce sont des données dramatiques qui mettent en lumière pour la énième fois l’impact psychologique dévastateur de la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, également catalysé par les mesures draconiennes introduites pour le contrer, comme les tristement célèbres confinements.

L’augmentation significative des décès liés à l’alcool pendant la pandémie de COVID-19 a été calculée par trois scientifiques Merianne Rose Spencer, Sally C. Curtin et Matthew F. Garnett des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) National Center for Health Statistics – Centers for Prévention et contrôle des maladies), l’une des principales agences fédérales de santé publique aux États-Unis. Les données reflètent directement l’augmentation considérable de la consommation d’alcool depuis le déclenchement de la pandémie. L’isolement social, le deuil, la perte d’emploi, les problèmes économiques, l’impossibilité de fréquenter les lieux et les personnes de cœur ont littéralement érodé la santé mentale des gens, comme le souligne l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De nombreux sujets fragiles ont aggravé leur rapport aux addictions et ceux qui ont peut-être réussi à les surmonter ont rechuté. Beaucoup d’autres ont commencé avec l’alcool et la drogue en désespoir de cause.

Comme le souligne le CDC, la consommation de boissons alcoolisées et le nombre de décès dus à l’alcool augmentent régulièrement depuis environ 20 ans aux États-Unis, mais les décès n’ont jamais augmenté de plus de 7 % en un an, entre 2000 et 2018. Entre 2019 et 2020, en revanche, a été un véritable boom, avec une augmentation de 26 %, en particulier chez les adultes d’âge moyen. Les décès sont passés de 10,4 pour 100 000 habitants en 2019 à 13,1 pour 100 000 l’année où l’OMS a déclaré le déclenchement de la pandémie de COVID-19. Dans l’ensemble, en 2020, plus d’hommes sont morts de l’alcool, avec 19,2 décès pour 100 000 hommes contre 7,5 décès de femmes pour 100 000, mais comme spécifié par rapport à l’année précédente, la pire augmentation s’est produite précisément chez les femmes, en particulier dans le groupe d’âge entre 35 et 44, avec un spectaculaire + 42 pour cent. Il y avait aussi une augmentation significative chez les femmes entre 25 et 34 ans, avec un + 34 pour cent. Dans l’ensemble, les décès chez les femmes ont augmenté de 27 % en un an seulement.

De nombreux décès ont été directement causés par des maladies du foie, « détruites » par l’abus d’alcool, mais aussi par des pancréatites aiguës déclenchées par une modification des habitudes de consommation, ainsi que par des maladies mentales exacerbées par l’abus d’alcool. Les détails du rapport « Taux de mortalité induits par l’alcool aux États-Unis, 2019-2020 » ont été divulgués par CNN, CNBC News et d’autres réseaux américains. Ils seront mis à la disposition du public à partir du mercredi 9 novembre.