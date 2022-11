L’astéroïde « Planet Killer » est caché sous le soleil et pourrait un jour entrer en collision avec la Terre

Un astéroïde « tueur de planètes » se cachant dans l’éclat du Soleil a finalement été détecté, et la roche spatiale géante pourrait un jour entrer en collision avec la Terre.

L’objet « potentiellement dangereux » de 1,5 km de large, nommé 2022 AP7, est l’une des nombreuses grandes roches spatiales que les astronomes ont récemment découvertes près des orbites de la Terre et de Vénus.

Actuellement, 2022 AP7 croise l’orbite terrestre alors que notre planète est de l’autre côté du Soleil, mais les scientifiques disent que sur des milliers d’années, l’astéroïde et la Terre commenceront lentement à croiser le même point plus près l’un de l’autre, augmentant ainsi les risques d’un catastrophique impact.

L’astéroïde, découvert aux côtés de deux géocroiseurs par l’Observatoire interaméricain Cerro Tololo au Chili, a été décrit dans une étude publiée le 29 septembre dans The Astronomical Journal.

« Jusqu’à présent, nous avons trouvé deux gros astéroïdes proches de la Terre d’environ 1 km de diamètre, une taille que nous appelons des » tueurs de planètes « », a déclaré l’auteur principal Scott Sheppard, astronome à la Carnegie Institution for Science à Washington, D.C. DC, États-Unis, dans un communiqué.

Les astéroïdes « tueurs de planètes » sont des roches spatiales suffisamment grosses pour provoquer une extinction de masse mondiale si elles entrent en collision avec la Terre.

Pour trouver les astéroïdes, les astronomes ont entraîné la caméra à énergie noire du télescope Cerro Tololo Víctor M. Blanco à 4 mètres de profondeur dans le système solaire.

L’éblouissement du soleil rend les observations impossibles pendant la majeure partie de la journée, de sorte que les chercheurs n’avaient que deux fenêtres crépusculaires de dix minutes chaque nuit pour faire leurs observations.

« Seuls environ 25 astéroïdes avec des orbites complètement à l’intérieur de l’orbite terrestre ont été découverts à ce jour en raison de la difficulté d’observer à proximité de la luminosité du Soleil », a déclaré Sheppard. « Il n’y a probablement que quelques astéroïdes proches de la Terre de tailles similaires à trouver, et ces gros astéroïdes non découverts ont probablement des orbites qui les maintiennent la plupart du temps dans les orbites de la Terre et de Vénus. »

La NASA suit les emplacements et les orbites d’environ 28 000 astéroïdes, en les suivant avec le système ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), une suite de quatre télescopes qui peuvent balayer tout le ciel nocturne toutes les 24 heures.

L’agence spatiale signale tout objet spatial qui se trouve à moins de 193 millions de km de la Terre comme un « objet géocroiseur » et classe tout grand corps à moins de 7,5 millions de km de notre planète comme « potentiellement dangereux ».

Depuis sa mise en ligne en 2017, ATLAS a détecté plus de 700 astéroïdes géocroiseurs et 66 comètes.

Deux des astéroïdes détectés par ATLAS, 2019 MO et 2018 LA, ont frappé la Terre, le premier explosant au large de la côte sud de Porto Rico et le second tombant près de la frontière entre le Botswana et l’Afrique du Sud. Heureusement, ces astéroïdes étaient petits et n’ont causé aucun dommage.

La NASA a estimé les trajectoires de tous les objets géocroiseurs au-delà de la fin du siècle. La Terre ne fait face à aucun danger connu d’une collision apocalyptique d’astéroïdes pendant au moins les 100 prochaines années, selon la NASA.

Mais cela n’indique pas que les astronomes pensent qu’ils devraient arrêter de chercher. En mars 2021, par exemple, un météore de la taille d’une boule de bowling a explosé au-dessus du Vermont avec la force de 200 kilogrammes de TNT.

Encore plus dramatique, une explosion de météore en 2013 au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, a généré une explosion à peu près égale à environ 400 à 500 kilotonnes de TNT, soit 26 à 33 fois l’énergie libérée par la bombe d’Hiroshima, blessant environ 1,5 mille personnes.

Les agences spatiales du monde entier travaillent déjà sur les moyens possibles de dévier un astéroïde dangereux si l’un venait à nous. Le 26 septembre, le vaisseau spatial DART de la NASA a redirigé l’astéroïde non dangereux Dimorphos hors de sa trajectoire, modifiant l’orbite de l’astéroïde de 32 minutes lors du premier test du système de défense planétaire de la Terre.

La Chine a également suggéré qu’elle en était aux premiers stades de la planification d’une mission de redirection d’astéroïdes. En lançant 23 fusées Longue Marche 5 sur l’astéroïde Bennu, qui oscillera à 7,4 millions de kilomètres de l’orbite terrestre entre les années 2175 et 2199, le pays espère détourner la roche spatiale d’un impact potentiellement catastrophique avec notre planète.

