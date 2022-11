La NASA se prépare à faire ses adieux à InSight ; savoir plus

Le jour approche où le vaisseau spatial InSight de la NASA deviendra silencieux, mettant fin à sa mission historique de révéler les secrets de l’intérieur de Mars.

La production d’électricité du vaisseau spatial continue de diminuer à mesure que la poussière soufflée par le vent sur ses panneaux solaires s’accumule, de sorte que l’équipe a pris des mesures pour continuer aussi longtemps que possible avec la puissance restante. On s’attend à ce que la fin arrive dans les prochaines semaines.

Mais alors même que l’équipe des opérations de 25 à 30 membres – un petit groupe par rapport aux autres missions vers Mars – continue de tirer le meilleur parti d’InSight, elle a également commencé à prendre des mesures pour mettre fin à la mission. Découvrez ci-dessous un aperçu de la façon dont cela s’est passé.

préservation des données

La plus importante des étapes finales de la mission InSight consiste à stocker vos données et à les rendre accessibles aux chercheurs du monde entier. Les données de la sonde ont fourni des détails sur les couches internes de Mars, son noyau liquide, les vestiges étonnamment variables sous la surface de son champ magnétique presque éteint, la météo dans cette partie de Mars et une grande activité sismique.

Le sismomètre InSight, fourni par le Centre national d’études spatiales (CNES) français, a détecté plus de 1 300 tremblements de terre depuis l’atterrissage de la sonde en novembre 2018, le plus grand mesurant la magnitude 5 sur l’échelle de Richter. Il a même enregistré des tremblements de terre à partir d’impacts de météorites.

Observer comment les ondes sismiques de ces tremblements de terre changent lorsqu’elles traversent la planète offre un aperçu inestimable de l’intérieur de Mars, mais permet également de mieux comprendre comment tous les mondes rocheux, y compris la Terre et sa Lune, se forment.

« Enfin, nous pouvons voir Mars comme une planète en couches, avec des épaisseurs et des compositions différentes », a déclaré Bruce Banerdt du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, aux États-Unis, chercheur principal de la mission. «Nous commençons à vraiment révéler les détails. Maintenant, ce n’est pas seulement cette énigme; c’est en fait une planète vivante et respirante.

Les lectures du sismographe rejoindront les seuls autres ensembles de données sismiques extraterrestres, des missions lunaires Apollo et des missions Viking Mars, dans le système de données planétaires de la NASA.

Ils entreront également dans des archives internationales gérées par les Embedded Research Institutions for Seismology, qui hébergent « tous les emplacements de données du réseau sismique terrestre », a déclaré Sue Smrekar du JPL, chercheuse principale adjointe d’InSight. « Maintenant, nous en avons aussi un sur Mars. » Smrekar a déclaré que les données devraient continuer à générer des découvertes pour les décennies à venir.

À l’intérieur du vaisseau spatial InSight, sur une photo prise un an avant l’envoi de l’atterrisseur sur Mars (Image : NASA/JPL-Caltech/Lockheed Martin)

gestion de l’énergie

Au début de l’été, le vaisseau spatial avait si peu d’énergie que la mission a arrêté tous les autres instruments scientifiques d’InSight pour maintenir le sismomètre en marche.

Ils ont même désactivé le système de sécurité intégrée qui, autrement, éteindrait automatiquement le sismographe si le système détecte que la production d’énergie du module est dangereusement faible.

« Nous étions tombés à moins de 20% de la capacité de production d’origine », a déclaré Banerdt. « Cela indique que nous ne pouvons pas nous permettre de faire fonctionner les instruments tout le temps. »

Récemment, après qu’une tempête de poussière régionale s’est ajoutée aux panneaux solaires recouverts de poussière du vaisseau spatial, l’équipe a décidé d’arrêter complètement le sismomètre pour économiser de l’énergie.

Maintenant que la tempête est passée, le sismographe collecte à nouveau des données – bien que la mission espère que l’atterrisseur n’aura assez de puissance que pour quelques semaines de plus.

De la suite de capteurs du sismomètre, seuls les plus sensibles fonctionnaient encore, a déclaré Liz Barrett, qui dirige les opérations scientifiques et instrumentales pour l’équipe JPL, ajoutant : « Nous allons jusqu’au bout. »

double emballage

Un membre silencieux de l’équipe est ForeSight, le modèle d’ingénierie grandeur nature d’InSight au laboratoire d’instruments in situ du JPL. Les ingénieurs ont utilisé ForeSight pour pratiquer comment InSight placerait des instruments scientifiques sur la surface martienne avec le bras robotique de la sonde, tester des techniques pour placer la sonde thermique de la sonde dans le sol collant de Mars et développer des moyens de réduire le bruit capté par le sismomètre.

Le ForeSight sera mis en caisse et stocké. « Nous l’emballerons avec soin », a déclaré Banerdt. « Cela a été un excellent outil, une excellente entreprise pour nous tout au long de cette mission. »

Le sismomètre d’InSight étudie la géologie de Mars (Image : Nasa/JPL-Caltech)

Déclarer la fin de la mission

La NASA déclarera la mission terminée lorsque InSight manquera deux sessions consécutives de communication avec le vaisseau spatial en orbite autour de Mars, qui fait partie du réseau de relais de Mars – mais seulement si la cause de la perte de communication est le vaisseau spatial lui-même, a déclaré le responsable du réseau Roy Gladden du JPL. Après cela, le Deep Space Network de la NASA écoutera pendant un moment, juste au cas où.

Il n’y aura pas d’étapes héroïques pour rétablir le contact avec InSight. Bien qu’un événement salvateur de mission – une forte rafale de vent, disons, qui efface les panneaux – ne soit pas hors de question, il est considéré comme peu probable.

Pour l’instant, tant qu’InSight reste en contact, l’équipe continuera à collecter des données. « Nous continuerons à faire des mesures scientifiques aussi longtemps que nous le pourrons », a déclaré Banerdt. « Nous sommes à la merci de Mars. Le temps sur Mars n’est pas la pluie et la neige ; le temps sur Mars est de la poussière et du vent.

