La colonne de fumée causée par l’éruption du volcan à Toga était la plus importante jamais enregistrée

Le panache de fumée émis lors de l’éruption du volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha’apai aux Tonga au début de cette année était le plus élevé du genre jamais enregistré par des scientifiques. La tour de cendres, de poussière et de vapeur d’eau a atteint 57 kilomètres au-dessus du niveau de la mer et a été le premier panache à pénétrer dans la mésosphère – la troisième couche de l’atmosphère terrestre.

L’explosion a été la plus puissante sur Terre depuis plus de 30 ans, avec une force équivalente à 100 bombes d’Hiroshima. Ce grand événement énergétique a provoqué un tsunami, qui a atteint le Japon, et généré des ondes de choc atmosphériques. Un certain nombre de records ont été battus par cet événement, comme les ondes atmosphériques les plus rapides jamais enregistrées et la survenue de 590 000 coups de foudre.

De plus, le volcan, ainsi que le panache, ont émis plus de vapeur d’eau que toute autre éruption jamais enregistrée, ce qui pourrait potentiellement appauvrir la couche d’ozone et réchauffer la planète pendant des années. L’étude publiée dans la revue Science a révélé que cette éruption a battu le précédent record du mont Pinatubo aux Philippines, survenu en 1991, qui s’étendait à 40 kilomètres au-dessus du niveau de la mer à son point culminant.

Dans un communiqué, l’auteur principal de l’étude, Simon Proud, un spécialiste de l’atmosphère à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, a déclaré qu’il s’agissait « d’un résultat extraordinaire, car nous n’avions jamais vu de nuage aussi haut auparavant ». D’autres experts des volcans étaient déjà convaincus que l’éruption des Tonga était la plus haute du genre. Cependant, déterminer la hauteur exacte du panache d’éruption était très difficile.

Premier panache d’éruption enregistré à dépasser la troposphère

Dans la plupart des éruptions, les panaches n’atteignent que la troposphère. Pour relever le défi de la mesure, les chercheurs ont créé une nouvelle méthode basée sur un phénomène connu sous le nom d ‘ »effet de parallaxe » – la différence apparente dans la position d’un objet lorsqu’il est vu à partir de plusieurs lignes de visée, similaire à la façon dont les objets « bougent » « lorsque vous ouvrez un œil puis l’autre.

Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé des images aériennes de trois satellites météorologiques géostationnaires différents et chacun a capturé des images du panache à des intervalles de 10 minutes, obtenant la hauteur exacte du sommet du panache. Cela a permis à l’équipe non seulement de déterminer la hauteur maximale du panache, mais également de voir comment il s’est développé au fil du temps.

Heureusement, cette nouvelle méthode pourrait également être appliquée à d’autres éruptions, quelle que soit leur taille, aidant les chercheurs à standardiser la mesure des panaches volcaniques. Ce type d’étude permettra de comprendre comment ce phénomène affecte le changement climatique.

