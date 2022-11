Le météore mystérieux qui a atterri sur Terre est le premier visiteur connu de l’extérieur du système solaire

La roche spatiale soupçonnée d’avoir percuté la Terre en 2014, juste avant la visite de l’objet interstellaire Omuamua, provenait d’un autre système stellaire. Les chercheurs ont trouvé l’enregistrement de ce météore au Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA en 2019. Jusqu’en mars de cette année, cette information était gardée confidentielle par le département américain de la Défense (DoD).

Avec la publication des mesures, les scientifiques ont pu compléter leurs calculs sur l’origine de la mystérieuse roche de 0,9 mètre de large, entrée dans l’atmosphère terrestre en janvier 2014. À cette occasion, l’objet a atteint une vitesse impressionnante de 216 000 km. / h. . Déjà à ce moment, en observant la trajectoire de l’étoile, les scientifiques soupçonnaient qu’il ne s’agissait pas d’une roche du système solaire.

Dans un article, les chercheurs ont modélisé la trajectoire du corps céleste et évalué ses interactions gravitationnelles avec les planètes du système solaire. À partir de là, il a été possible de confirmer que le petit astéroïde était un extraterrestre venant d’un coin de la Voie lactée.

Appelé CNEOS 2014-01-08, le rocher est devenu le premier visiteur connu de l’espace, avant le célèbre Omuamua. Un an plus tard, les astronomes ont découvert le deuxième objet interstellaire, la comète Borisov, d’une largeur incroyable de 1 650 mètres.

Ce court laps de temps entre les découvertes a conduit les astronomes à croire que les roches interstellaires plus petites doivent être beaucoup plus courantes dans le système solaire, et cette fréquence pourrait augmenter les chances que ces objets croisent le chemin de la Terre avec une certaine régularité.

Face à cette tendance, le célèbre astronome de Harvard Avi Loeb et son collègue Amir Siraj ont commencé à parcourir le catalogue CNEOS. En plus de CNEOS 2014-01-08, ils ont trouvé un autre météore prometteur, qui a traversé l’atmosphère terrestre en mars 2017, mais sur lequel peu de données sont encore disponibles.

La composition chimique des météores peut révéler des informations sur les systèmes stellaires

Selon les chercheurs, l’analyse de ces météores pourrait fournir de nouvelles informations sur la chimie des systèmes stellaires lointains. « En démêlant la trajectoire de chaque météore et en analysant les abondances relatives des isotopes chimiques, on peut combiner les météores avec leurs étoiles mères et révéler des informations sur la formation du système planétaire », expliquent les auteurs dans l’article. Certains éléments chimiques peuvent être abondants dans la composition des étoiles mères.

Afin de ne manquer aucune apparition, qui peut se produire chaque décennie, avec la combustion de ces météores à travers l’atmosphère, les chercheurs ont proposé de créer un réseau de caméras mondiales capables de faire des mesures spectroscopiques, d’analyser les empreintes d’absorption lumineuse des roches spatiales qui peut révéler sa composition chimique.

Dans une interview avec Space.com, Siraj n’a pas exclu la possibilité que CNEOS 2014-01-08 ait explosé au-dessus de l’océan près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et que certains morceaux de roche aient survécu et soient tombés à la mer. La possibilité est si forte que Siraj et Loeb prévoient une expédition pour tenter de récupérer certains des fragments l’année prochaine.

De plus, les chercheurs suggèrent une fréquence si élevée d’objets interstellaires tout au long de l’histoire de la Terre qu’une grande partie des graines qui ont germé sur cette planète au cours des 3,5 derniers milliards d’années pourraient provenir d’un autre système stellaire.

