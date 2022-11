Les scientifiques simulent un être humain du futur et le résultat est effrayant

Malgré ses innombrables avantages, la technologie a également creusé des inégalités et soulevé des inquiétudes pour la santé des êtres humains. Le nombre de personnes déclarant souffrir de troubles du sommeil ou de problèmes de vision a augmenté, un facteur principalement causé par l’utilisation excessive des écrans.

Cette dépendance croissante à l’égard des appareils électroniques peut affecter l’évolution humaine d’une manière qui ne peut être ni imaginée ni mesurée. Cependant, pour avoir une idée de l’avenir qui attend les humains, la société de télécommunications appelée Toll Free Forwarding a parlé à certains scientifiques de leurs attentes et a développé une simulation 3D de ce à quoi pourrait ressembler la personne des années 3000.

Selon un article publié dans Le globe, l’intention de l’entreprise était de faire un avertissement sur les habitudes actuelles et les conséquences possibles pour l’avenir. La représentation créée, qui s’appelait Mindy, attire l’attention pour son dos bossu, son large cou, ses mains en forme de griffes et une seconde paupière.

Les responsables du projet ont souligné que l’habitude de toujours regarder l’écran des smartphones et des ordinateurs a un impact direct sur la posture des gens et peut les rendre bossus à l’avenir. Dans le communiqué de presse de Mindy, l’expert en santé et bien-être Caleb Backe explique que la pratique « fatigue le cou et déséquilibre la colonne vertébrale ». Les muscles qui soutiennent la tête doivent faire un plus grand effort pour la maintenir dans la bonne position pour l’utilisation d’appareils électroniques. De plus, Backe met en évidence la position et la surcharge des hanches.

Image : Forme des mains et des doigts humains des années 3000. Crédits : Reproduction / Transfert gratuit

Les bras et les mains subiraient également d’importantes modifications anatomiques, causées par l’utilisation excessive des smartphones, notamment pour taper des messages, des commentaires et d’autres textes, les 3000 doigts de l’homme sont courbés de sorte qu’ils ressemblent à une griffe.

Les créateurs du projet soulignent que les téléphones portables sont beaucoup plus utilisés aujourd’hui que les ordinateurs, augmentant ce risque. Dans le bras, le coude à 90 degrés est aussi une conséquence de l’avoir constamment en position pliée pour accéder aux appareils.

Image : Vue arrière d’un humain des années 3000. Crédits : Reproduction / Transfert sans frais

Une autre caractéristique frappante de Mindy est son cou. Les créateurs ont cité un article publié par le médecin Daniel Riew de l’Och Column Presbyterian Hospital de New York qui explique le problème : « Lorsque vous travaillez devant un ordinateur ou que vous regardez votre téléphone, les muscles de la nuque doivent se contracter pour gardez la tête haute », a écrit l’expert. Cette pratique rend le cou plus épais.

Bien sûr, les yeux ne pouvaient pas être laissés de côté. Les problèmes de vision causés par les écrans pourraient conduire au développement d’une deuxième paupière qui protégerait les yeux humains de l’éclairage des appareils technologiques. C’est du moins ce qu’a suggéré le scientifique Kasun Ratnayake, de l’Université de Toledo, aux États-Unis.

Image : Simulation d’yeux humains des années 3000. Crédits : Reproduction / Expédition sans frais

Selon lui, « les humains peuvent développer une paupière interne plus grande pour éviter une exposition à une lumière excessive, ou le cristallin de l’œil peut être développé de manière évolutive de manière à bloquer l’entrée de la lumière bleue mais pas d’autres lumières à haute longueur d’onde, comme le vert, le jaune. ou rouge ».

