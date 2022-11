La dernière éclipse lunaire de l’année ne sera vue que d’un seul endroit au Brésil ; apprendre à regarder

Mardi prochain (8), aura lieu la dernière éclipse lunaire de 2022. Malheureusement, ici au Brésil, le spectacle ne sera pleinement visible qu’à Acre. Dans le reste de la région nord, il y aura une éclipse partielle (une dans laquelle seule une partie de la Lune est couverte par l’ombre). Mais, pour ceux qui se trouvent ailleurs et souhaitent suivre l’événement, des diffusions en direct sont programmées sur Internet.

Vers 330 avant JC, Aristote a conclu que la Terre était sphérique en analysant la forme de l’ombre de la Terre projetée sur la Lune lors des éclipses lunaires. Image: Jean-François Goutte

D’après le site espace.com, l’éclipse commencera à 5h10 (GMT) et devrait se terminer vers 1h30 plus tard. Comme il s’agit d’une éclipse lunaire totale, puisque notre satellite sera complètement pris en charge par l’ombre de la Terre (qui sera entre elle et le Soleil), l’événement est également connu sous le nom de « Blood Moon ».

Découvrez quelles plateformes diffuseront l’éclipse lunaire totale

Dans la plupart des États du nord-est, du centre-ouest, du sud-est et du sud du Brésil, il ne sera possible de voir que la soi-disant «éclipse pénombrale», qui se produit lorsque la Lune n’atteint pas l’ombre et que l’ombre de la Terre projetée dessus est très faible.

Heureusement, certains flux en ligne le montreront en temps réel si les conditions météorologiques coopèrent.

La chaîne du portail Heure et date sur YouTube va démarrer Direct à 6 heures. Selon la description de la vidéo, la diffusion comportera « des animations en temps réel, des cartes, des informations météorologiques et plus encore ». Il y aura également un commentaire en direct diffusé sur la chaîne de l’Observatoire national, à partir de 5h30.

Une autre plate-forme qui diffusera le phénomène est le projet de télescope virtuel, un service fourni par l’observatoire astronomique Bellatrix, basé à Rome. Les passionnés d’astronomie pourront suivre sur le site du projet ou sur YouTube, à partir de 6h30.

