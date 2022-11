Space Junk Falls to Earth est le thème du look spatial de ce soir

Tel que rapporté par Apparence numériqueaprès le lancement de la troisième et dernière pièce depuis la station spatiale chinoise Tiangong, la fusée de 23 tonnes chargée de transporter le matériel est revenue sur Terre de manière incontrôlée sous forme de débris spatiaux, et la plupart de ses fragments ont pris feu et sont tombés dans l’océan. Pacifique.

Pour comprendre les phénomènes physiques impliqués dans un tel processus, ne manquez pas l’émission Space Look de ce vendredi (4), qui abordera la question des rentrées de débris spatiaux sur Terre.

Carlos di Pietro, astronome amateur, est l’invité de ce vendredi (4) de l’émission Olhar Espacial. Image : Archives personnelles

L’invité de ce soir est Carlos di Pietro, astronome amateur, co-fondateur du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON) et éditeur du portail de diffusion scientifique Universo Racionalista.

Il expliquera pourquoi ces objets retournent dans notre atmosphère, comment les prédictions sont faites et quelle incertitude est impliquée. Par ailleurs, nous rappellerons quelques cas notables, tels que la station spatiale russe MIR, depuis Skylab, et la récente rentrée de l’épave de la fusée Falcon 9 au-dessus du Mato Grosso do Sul, en 2014, et au-dessus du Paraná, cette année.

Lire la suite:

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les chaînes officielles du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !