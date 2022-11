Un avion spatial chinois lance un objet mystérieux en orbite autour de la Terre

Lancé il y a environ trois mois, un avion spatial de classe top-secret en provenance de Chine a récemment largué un mystérieux objet en orbite autour de la Terre.

Une fusée Longue Marche 2F a décollé du centre de lancement de satellites de Jiuquan lors de sa 18e mission le 5 août. On ne sait rien du vaisseau spatial amarré au module ou de ce qu’il y aurait à l’intérieur.

Lancement de la fusée Longue Marche 2F le 5 août de cette année, transportant une mystérieuse cargaison qui serait l’avion spatial de la Chine. Image: Administration spatiale chinoise via Netcost-Security News

Au moment du lancement, l’agence de presse d’État Xinhua a indiqué qu’il s’agissait d’un test de réutilisation de la technologie et que le véhicule resterait en orbite pendant une période indéterminée.

Grâce à son système de balayage, le 18e Escadron de défense spatiale (USSF) de l’US Space Force a suivi un objet près de l’avion spatial chinois. L’objet – dont la nature est inconnue – est probablement très proche du vaisseau spatial.

Robert Christy du site Mise au point orbitalenote que la libération de l’objet aurait pu se produire à tout moment entre le 24 octobre et le 31 octobre.

Avion spatial chinois Nouveau compagnon (54218/2022-093J) toujours en poste, probablement <200 mètres Utilisation de propulseurs ou peut être attaché Il s’est séparé entre le 24 octobre et le 30 octobre, avant qu’il n’y ait suffisamment de confiance pour que Space Track émette une date d’orbite le 31 octobre https://t.co/RpUCh030th@AJ_FI — Mise au point orbitale (@OrbitalFocus) 2 novembre 2022

Pour l’astronome et traqueur spatial de l’Université de Harvard, Jonathan McDowell, « il pourrait s’agir d’un module de service, indiquant peut-être une prochaine brûlure de désorbite ».

D’après le site SpaceNews, ce n’est pas la première fois que l’avion spatial chinois éjecte quelque chose. Le vaisseau spatial a libéré un objet autour de deux orbites avant de se désorbiter à la fin de sa première mission de deux jours en septembre 2020. Il s’agissait d’un satellite conçu pour effectuer des transmissions en bande S pendant certaines semaines.

L’objet le plus récemment lancé est également soupçonné d’être un satellite. Des capsules habitées chinoises ont déjà lancé de petits satellites « Banxing » dans le but de surveiller le vol lui-même, ce qui peut être le cas. La possibilité d’être un test pour l’implantation de microporteurs en orbite n’est pas non plus écartée.

Sur la base de la taille et du poids des charges utiles que les fusées Longue Marche transportent habituellement, le mystérieux avion spatial chinois est probablement similaire à l’avion spatial X-37B de l’USSF, qui est également entouré de mystère et en est actuellement à sa sixième mission.

