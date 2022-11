Y a-t-il des volcans sur Mars ?

Mars est considérée par beaucoup comme une planète morte, qui avait autrefois des océans (et peut-être même une forme de vie), mais qui n’est aujourd’hui qu’un grand désert. C’est en partie vrai, mais la planète, qui compte quelques dizaines de volcans inactifs, pourrait encore avoir une activité volcanique, comme le rapporte Apparence numérique.

Comme presque tout sur Mars, les volcans là-bas montrent le passé. Bien qu’ils soient peu nombreux, certains sont absurdement gigantesques et montrent comment la planète rouge avait autrefois une activité sismique très intense.

Pour vous donner une idée, le volcan éteint connu sous le nom d’Olympus Mons (Mont Olympe) mesure 27 km de haut, 600 km de diamètre à la base et une caldeira mesurant 85 km sur 60 km. Ce n’est pas seulement la plus grande montagne de Mars, mais aussi la plus grande montagne du système solaire, avec près de trois fois la taille du mont Everest.

Cependant, il n’y a plus de volcans actifs sur Mars, bien que certains indiquent qu’ils ont eu des éruptions « récentes » sur la planète. Il y a des indications de lave pétrifiée dans certains coins, avec une activité d’il y a environ 50 000 ans.

Olympus Mons sur Mars (Image : NASA)

Nouvelles recherches sur les volcans sur Mars

Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par l’Institut fédéral de technologie (ETH) de Zurich, en Suisse, a analysé un ensemble de plus de 20 tremblements de terre récents détectés par le vaisseau spatial InSight de la NASA sur Mars.

Lire la suite:

Ces « marsquakes », comme on les appelle, sont originaires du système Cerberus Fossae – une région constituée d’une série de crevasses relativement profondes dans le sol martien.

A partir des données sismiques recueillies, les scientifiques ont conclu que les tremors à basse fréquence indiquent une source potentiellement chaude qui pourrait s’expliquer par la présence de lave en fusion dans ces cavités, suggérant une activité volcanique récente sur Mars.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !