Jouer à des jeux vidéo pendant de longues heures peut rendre les enfants plus intelligents, selon une étude

Jouer aux jeux vidéo n’est pas seulement une activité de loisir, mais aussi d’apprentissage, du moins selon une nouvelle étude menée par des chercheurs américains. Selon l’enquête menée auprès de 1 957 enfants âgés de neuf à dix ans, plusieurs facteurs psychiques bénéfiques ont été notés chez ceux qui ont passé au moins trois heures à jouer à des jeux.

A la recherche de résultats plus proches de la réalité, l’équipe a réalisé une série de tests pour mesurer l’intelligence, la mémoire, l’attention, les capacités de réflexion et le développement cérébral de ces jeunes et analyser les données obtenues entre ceux qui jouent aux jeux vidéo et ceux qui n’en jouent pas. .

La conclusion de l’étude a révélé que le groupe de jeu a obtenu des scores significativement plus élevés sur les compétences de mémoire et a fait mieux sur les questionnaires conçus pour mesurer leur attention visuelle et leur capacité à réagir rapidement aux événements, par rapport au groupe sans jeu.

Pour mieux comprendre comment cela se produit, les scientifiques ont effectué des examens IRM, qui ont révélé les régions cérébrales clés associées à la pensée qui étaient les plus actives chez les enfants qui jouaient à des jeux vidéo. De plus, les zones cérébrales associées aux tâches cognitives difficiles et responsables de l’apprentissage de nouvelles informations étaient également bien éclairées pendant l’examen.

Image : Deux enfants jouant ensemble à des jeux vidéo. Crédits : VGstockstudio/

Un autre point analysé est lié à la crainte que certains ressentent que les enfants développent des problèmes de santé mentale et comportementale causés par les jeux vidéo. Heureusement, les jeunes joueurs n’étaient pas plus susceptibles d’avoir un trouble obsessionnel-compulsif, de dépression ou d’être agressifs.

L’auteur principal de l’étude, le professeur Bader Chaarani, de l’Université du Vermont, soutient que « les jeux vidéo peuvent fournir une expérience d’entraînement cognitif avec des effets neurocognitifs mesurables », ce qui est très bon pour concevoir des plans d’apprentissage qui peuvent être réellement efficaces.

Mises en garde de l’étude concernant l’utilisation des jeux vidéo

Dans l’étude, les chercheurs ont souligné que ces résultats ne soutiennent pas l’utilisation aveugle des ordinateurs, des jeux vidéo et d’autres appareils électroniques. Il convient de noter que l’enquête n’a pas ventilé les résultats par type de jeux auxquels les enfants ont joué, et souligne que « le genre spécifique de jeux vidéo, tels que l’action-aventure, la résolution d’énigmes, les jeux de sport ou de tir, peut avoir des effets différents sur développement neurocognitif ».

« Bien que nous ne puissions pas dire si jouer régulièrement à des jeux vidéo a entraîné des performances neurocognitives supérieures, c’est une découverte encourageante et que nous devrions continuer à étudier chez ces enfants lors de leur transition vers l’adolescence et le début de l’âge adulte », a déclaré l’auteur.

