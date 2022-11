Des épées vikings fichées dans la pierre retrouvées dans des tombes

Les archéologues ont trouvé deux épées vikings, vieilles d’environ 1 200 ans, coincées perpendiculairement (à un angle de 90º avec la surface) dans des tombes en Suède. On ne sait pas pourquoi ces deux épées ont été enterrées debout, mais parmi les possibilités analysées par l’équipe figure le lien avec le dieu guerrier nordique Odin et son domaine Valhalla, où des guerriers morts auraient résidé sous la direction d’Odin.

Dans une interview avec la science en directces chercheurs ont déclaré que cette action est d’une grande symbolique, car « lorsque vous trouvez des épées dans les tombes – ce qui n’arrive pas très souvent – elles se trouvent souvent à côté de l’individu enterré, comme un fidèle compagnon sur le chemin vers l’autre. « monde ».

Au même endroit, l’équipe a trouvé un vaste champ de tombes couvrant une superficie d’un peu moins de 120 mètres carrés, avec au moins 100 sépultures incinérées. La plupart des enterrements ont eu lieu à la fin de l’âge du fer (1200 avant JC à 1000 après JC), et les tombes étaient composées de pierres et mesuraient jusqu’à 7 mètres de diamètre.

Les deux sépultures d’épées vikings mesurent environ 5 mètres de diamètre et remontent au 9ème ou 10ème siècle après JC Selon les archéologues, il était très inhabituel d’incorporer d’anciennes tombes dans de nouvelles à la fin de l’âge du fer. « Cela montre que la construction des deux configurations de pierre avec des épées a été faite délibérément, peut-être pour créer un lien avec un certain individu, ancêtre ou groupe social. »

Image : Une des épées, debout dans la tombe avant son excavation complète. Crédits : Les Archéologues/Musées historiques nationaux, CC BY

En plus des épées, les deux sépultures contenaient des os humains et animaux incinérés – y compris ceux de chevaux, de chiens et d’oiseaux qui ont peut-être été sacrifiés pour la cérémonie d’inhumation – ainsi que des pièces de jeu fabriquées à partir d’os de baleine, de récipients en céramique, de clous et de rivets. fer, entre autres objets.

Les épées de l’ère viking étaient des objets coûteux, donc enterrer des personnes avec un tel instrument représentait un « énorme investissement » car cela les rendait « indisponibles pour une utilisation future », a ajouté l’équipe. Les deux épées mesurent environ trois pieds de long et elles sont cassées. Les plus de mille ans d’existence et tout le processus d’érosion des sols ont contribué à la dégradation du matériau.

Certains chercheurs suggèrent que des objets tranchants coincés dans des tombes étaient « un moyen d’empêcher les morts de grimper », mais l’équipe estime que pour cette découverte, cette hypothèse ne s’applique pas, « car les épées étaient des objets très précieux ». Probablement, à cette fin, ils auraient utilisé d’autres objets tranchants, nettement moins chers.

Enfin, les archéologues prévoient d’analyser prochainement les restes humains enterrés pour déterminer le sexe de chaque personne, l’âge de chaque corps au moment du décès et si une ou plusieurs personnes seulement ont été enterrées dans chaque tombe. Ce sera toute une tâche et apportera beaucoup de lumière sur la culture des Vikings.

