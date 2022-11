Une rivière secrète découverte sous la glace en Antarctique

Des scientifiques ont découvert une rivière de 460 km sous l’Antarctique. L’avancée de la perte de glace, causée par le réchauffement climatique, a été le facteur qui a fourni cette découverte. Maintenant, les experts croient que cette voie navigable a le potentiel d’affecter la façon dont la glace fond et s’écoule.

Il existe déjà des connaissances accumulées sur la façon dont l’eau s’écoule sous les calottes glaciaires. Il peut s’écouler de deux manières : par la chaleur géothermique ou par friction. Ces deux phénomènes sont capables de faire fondre les calottes glaciaires sous le glacier, tandis que des crevasses profondes appelées moulins peuvent canaliser l’eau de fonte de la surface vers sa base.

Cette nouvelle étude montre qu’en Antarctique, il y a beaucoup de fonte à la base des calottes glaciaires, et c’est pourquoi cette rivière s’est formée. Le processus de fonte est accentué par les canaux d’eau douce à haute pression eux-mêmes, car la base du glacier devient moins instable au point où elle rencontre la mer. Selon le glaciologue Martin Siegert de l’Imperial College de Londres, au Royaume-Uni, « la région où cette étude est basée contient suffisamment de glace pour élever le niveau de la mer à l’échelle mondiale de 4,3 mètres ».

Ces découvertes sont très importantes, principalement parce qu’elles aident les scientifiques à affiner les mesures et à créer des modèles plus précis pour prédire la future perte de glace. Le glaciologue Neil Ross, de l’Université de Newcastle, au Royaume-Uni, a déclaré : « La découverte d’une rivière à des centaines de kilomètres de profondeur à l’intérieur des glaciers montre que nous ne pouvons pas comprendre pleinement la fonte de la glace sans considérer l’ensemble du système : calotte glaciaire, océan et eaux fraîches. l’eau ».

Image : Les radars ont révélé une rivière cachée sous les glaces de l’Antarctique. Crédits : Dow et al., Nature Geoscience, 2022

La formation de rivières pourrait encore augmenter la fonte

Si les taux de fonte continuent d’être élevés, les chercheurs mettent en garde contre l’impact significatif que cela aura sur les rivières cachées qui existent déjà et accentuent la fonte par le processus de rétroaction, où ce processus même de perte de glace déclenche une perte supplémentaire. Cela se produit notamment par les écoulements en eau profonde qui font que la glace se déplace plus rapidement sur la terre ferme, créant plus de friction et encore plus de fonte.

La prochaine étape de l’équipe sera d’utiliser ces techniques dans d’autres parties du continent pour en savoir plus sur les effets et les impacts possibles des rivières situées sous les glaciers. Pour Siegert, il s’agit d’une étape importante, car « nous commençons maintenant à comprendre qu’il existe là-bas des systèmes entiers, interconnectés par de vastes réseaux fluviaux, tels qu’ils pourraient l’être s’il n’y avait pas des milliers de mètres de glace au-dessus d’eux. . »

